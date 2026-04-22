 Ευρωπαϊκά Κύπελλα: Η Μπάγερν «καθάρισε» τη Λεβερκούζεν και φουλάρει για νταμπλ! - iefimerida.gr
Ευρωπαϊκά Κύπελλα: Η Μπάγερν «καθάρισε» τη Λεβερκούζεν και φουλάρει για νταμπλ!

Στιγμιότυπο από τον αγώνα Μπάγερ Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου
Στιγμιότυπο από τον αγώνα Μπάγερ Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου / AP
Η Μπάγερν Μονάχου πέρασε με 2-0 από την έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν και εξασφάλισε θέση στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ στο 22ο λεπτό με τον Χάρι Κέιν, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για την πρόκριση.

Η Μπάγερν κυριάρχησε πλήρως στο πρώτο ημίχρονο, με τη Λεβερκούζεν να μην καταγράφει ούτε μία τελική προσπάθεια, ενώ οι Βαυαροί δημιούργησαν ευκαιρίες για μεγαλύτερο προβάδισμα, με τον Φλέκεν να κρατά την ομάδα του «ζωντανή».

Το «κλείδωσε» η Μπάγερν Μονάχου στις καθυστερήσεις

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα δεν άλλαξε, με τη Μπάγερν να επιβάλλει ξανά τον ρυθμό της και να ελέγχει το παιχνίδι.

Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο Λουίς Ντίας βρήκε δίχτυα στο 90+4’. Αρχικά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, ωστόσο μετά από έλεγχο μέσω VAR μέτρησε κανονικά.

Η Μπάγερν θα μάθει τον αντίπαλό της από το ζευγάρι Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για τις 23 Μαΐου.

