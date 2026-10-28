Ευχάριστα τα νέα για τον Κομπανί -Ο προπονητής της Μπάγερν πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - iefimerida.gr

Ευχάριστα είναι τα νέα με την κατάσταση της υγείας του Βινσέντ Κομπανί, με τον προπονητή της Μπάγερν Μονάχου να παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Θετικά είναι τα νέα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Βινσέντ Κομπανί. Θυμίζεται πως ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου είχε καταρρεύσει την περασμένη Παρασκευή (23/10) στις εγκαταστάσεις των Βαυαρών και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

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Την Τετάρτη (28/10), οι πρωταθλητές Γερμανίας υποδέχθηκαν το Μαγδεβούργο για το Κύπελλο Γερμανίας. Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Μαξ Έμπερλ, μετέφερε τα νεότερα για την κατάσταση του Βέλγου προπονητή, τα οποία ήταν ευχάριστα.

Όσα είπε ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν για την κατάσταση του Βινσέντ Κομπανί

«Πηγαίνει ήδη καλά, δεδομένων των συνθηκών. Πήρε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο και αυτή είναι η καλύτερη είδηση για όλους μας. Οι γιατροί κατάφεραν να διαπιστώσουν τι συνέβη. Πρόκειται για ερεθισμό των μηνίγγων, ο οποίος προκάλεσε το περιστατικό της περασμένης Παρασκευής», ανέφερε αρχικά.

«Τώρα μπορεί να συνεχίσει την αποκατάστασή του στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ξεκούραση και φαρμακευτική αγωγή. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι σύντομα θα επιστρέψει στον πάγκο στο 100%. Θα συμβεί, όμως, μόνο όταν οι γιατροί δώσουν το πράσινο φως. Έχει όσο χρόνο χρειάζεται. Από την αρχή μιλούσαμε για εβδομάδες», υπογράμμισε στη συνέχεια.

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Τι είπε ο Μαξ Έμπερλ για τα αίτια του περιστατικού

«Υπάρχει πίεση και καταπόνηση στη δουλειά μας, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για την ασθένεια του Βίνι. Είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Δεν έχει καμία σχέση με την πίεση της Bundesliga», εξήγησε, προσθέτοντας πως, σύμφωνα με τους γιατρούς, ούτε η προηγούμενη ίωση που είχε ταλαιπωρήσει τον Βέλγο αποτέλεσε το αίτιο του συγκεκριμένου περιστατικού.

«Είναι μία δύσκολη περίοδος, αλλά βλέπουμε πόσο ενωμένος είναι αυτός ο σύλλογος. Τέτοιες καταστάσεις μας υπενθυμίζουν ότι το ποδόσφαιρο έρχεται σε δεύτερη μοίρα», κατέληξε ο Έμπερλ.