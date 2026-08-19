Μουσιάλα: Τι είναι η «κρίση απουσίας» από την οποία πάσχει -Η νέα κατάρρευση και το νευρολογικό του πρόβλημα στο επίκεντρο [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Μουσιάλα αποκάλυψε το νευρολογικό πρόβλημα που βρίσκεται πίσω από τις πρόσφατες καταρρεύσεις του, αλλά να χαρακτηρίζεται από τον ίδιο ως προσωρινό και αντιμετωπίσιμο.

Η κατάσταση υγείας του Τζαμάλ Μουσιάλα προκαλεί εύλογη ανησυχία μετά τη νέα του κατάρρευση που σόκαρε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με την «κρίση απουσίας», από την οποία πάσχει ο 23χρονος παίκτης της Μπάγερν Μονάχου, να βρίσκεται στο επίκεντρο και να παραμένει το ερώτημα για το πώς θα κυλήσουν για τον ίδιο τα πράγματα σε ό,τι αφορά την αγωνιστική δράση.

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Η νέα κατάρρευση του Τζαμάλ Μουσιάλα

Ο 23χρονος παίκτης της Μπάγερν Μονάχου κατέρρευσε την Τρίτη (18/8) κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με τη Χάιντενχαϊμ. Χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σύγκρουση ή χτύπημα, ο Γερμανός διεθνής έχασε ξαφνικά την ισορροπία του και χρειάστηκε άμεση βοήθεια. Το περιστατικό ήρθε μόλις τρεις ημέρες μετά από ένα παρόμοιο επεισόδιο στην αναμέτρηση με τη Λειψία, γεγονός που ενέτεινε την ανησυχία γύρω από την κατάσταση του ποδοσφαιριστή.

Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος ο Μουσιάλα αποκάλυψε πως αντιμετωπίζει μια νευρολογική δυσλειτουργία, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για ένα προσωρινό και αντιμετωπίσιμο πρόβλημα. Όπως ανέφερε, βρίσκεται ήδη υπό την επίβλεψη ειδικών, ενώ η καθημερινότητά του και η αθλητική του δραστηριότητα αποτελούν μέρος της διαδικασίας αποκατάστασης.

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Παράλληλα, η συμμετοχή του στο Super Cup απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ (22/8, 21:30) παραμένει αμφίβολη, μέχρι να ολοκληρωθεί η απαραίτητη ιατρική αξιολόγηση.

Τι είναι η «κρίση απουσίας» από την οποία πάσχει ο Μουσιάλα

Η κατάσταση που έχει περιγραφεί ως «κρίση απουσίας» είναι ένας τύπος επιληπτικής κρίσης, γνωστός παλαιότερα ως «petit mal».Πρόκειται για ένα σύντομο επεισόδιο κατά το οποίο το άτομο παρουσιάζει ξαφνική και προσωρινή διαταραχή της συνείδησης. Για λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να σταματήσει αυτό που κάνει, να παραμένει ακίνητο και να κοιτάζει στο κενό, χωρίς να ανταποκρίνεται φυσιολογικά στο περιβάλλον του.

Το επεισόδιο συνήθως ολοκληρώνεται απότομα και το άτομο επανέρχεται γρήγορα, συχνά χωρίς να έχει επίγνωση ή ανάμνηση του συμβάντος. Οι επιληπτικές κρίσεις, ωστόσο, δεν έχουν όλες την ίδια μορφή. Η διάγνωση και η αντιμετώπισή τους απαιτούν εξειδικευμένη νευρολογική αξιολόγηση, καθώς τα συμπτώματα και οι αιτίες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

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Στην περίπτωση του Μουσιάλα, οι ειδικοί που τον παρακολουθούν είναι εκείνοι που μπορούν να καθορίσουν με ακρίβεια τη φύση του προβλήματος, την κατάλληλη θεραπεία και κυρίως το πότε είναι ασφαλές να επιστρέψει σε αγωνιστική δράση.

Το βαρύ ιστορικό τραυματισμών

Η νέα περιπέτεια έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη δύσκολο διάστημα για τον Μουσιάλα, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί σημαντικά από τραυματισμούς. Τον Ιούλιο του 2025, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, υπέστη κάταγμα περόνης και σοβαρό τραυματισμό στον αριστερό αστράγαλο έπειτα από σύγκρουση με τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα στην αναμέτρηση της Μπάγερν με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο τραυματισμός τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για περισσότερο από έξι μήνες. Επέστρεψε τον Ιανουάριο, όμως στη συνέχεια αντιμετώπισε εκ νέου ενοχλήσεις στην ίδια περιοχή. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υποβλήθηκε μάλιστα σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση μεταλλικής πλάκας από το αριστερό του πόδι και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης για ένα διάστημα.