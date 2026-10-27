Μούρθια - Περιστέρι 72-80: Με «καυτούς» Φιντς, Νίκολς «πέταξε» και στην Ισπανία και πάει για μεγάλα πράγματα στο BCL! [βίντεο] - iefimerida.gr

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, το Περιστέρι υπέταξε την Μούρθια με 80-72 στην Ισπανία και έκανε το 3/3 στο Basketball Champions League.

Με έναν Φιντς να... πετάει φωτιές και να πετυχαίνει 24 πόντους σε 26 λεπτά, το Περιστέρι υπέταξε και την Μούρθια, επικρατώντας εκτός έδρας με 80-72 και πανηγύρισε το 3/3 στο φετινό Basketball Champions League και έβαλε «πλώρη» για την πρωτιά του ομίλου.

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Από κοντά και ο Νίκολς, ο οποίος έδωσε τις απαραίτητες λύσεις, σκοράροντας 23 πόντους και μαζεύοντας πέντε ριμπάουντ. Για τους Ισπανούς που γνώρισαν την πρώτη ήττα στην διοργάνωση, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπουμ Τζούνιορ με 17 πόντους.

Χέρι-χέρι στο σκορ Μούρθια και Περιστέρι

Το παιχνίδι ξεκίνησε σε χαμηλούς ρυθμούς, με Μούρθια και Περιστέρι να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου (9-6). Ενίς από την μία και Νικολαϊδης από την άλλη το πήραν... προσωπικά, με την πρώτη περίοδο να βρίσκει μπροστά στο σκορ την ελληνική ομάδα (15-16).

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Τα πράγματα στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν άλλαξαν, με το σκηνικό να παραμένει ίδιο. Ο Νικολαϊδης συνέχισε να είναι η κύρια απειλή της ομάδας του Ξανθόπουλου, με τον Χατζηδάκη να πετυχαίνει πέντε συνεχόμενους πόντους στο φινάλε και να διατηρεί την ομάδα του μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο (32-33).

Το Περιστέρι άντεξε στο «θρίλερ» και έκανε το 3/3 στο Basketball Champions League

Το Περιστέρι παρουσιάστηκε βελτιωμένο επιθετικά στην τρίτη περιόδο. Με τον Νίκολς να... ζεσταίνεται και τον Γκιουζέλη να ευστοχεί σε σουτ τριών πόντων, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ανέβασε την διαφορά στο +6 (37-43).

Με Νίκολς, Πέιν και Φιντς να δίνουν τις απαραίτητες λύσεις, η ομάδα του Ξανθόπουλου πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 18-27, «κλείνοντας» την τρίτη περίοδο στο +10 (50-60).

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Η Μούρθια έκανε την προσπάθεια για... αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο. Με τους Πάνσα και Μπουμ Τζούνιορ πρωταγωνιστές, οι Ισπανοί μπήκαν ξανά στο παιχνίδι, μειώνοντας την διαφορά στους δύο πόντους (65-67).

Νίκολς και Φιντς το πήραν πάνω τους για το εντυπωσιακό Περιστέρι, που «έχτισε» και πάλι σημαντική διαφορά, φτάνοντας μέχρι το +9 (66-75). Οι Ισπανοί δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν, με την ομάδα του Ξανθόπουλου να φεύγει με το «διπλό» (72-80) από την Ισπανία και να κάνει το 3/3 στο Basketball Champions League.

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Τα δεκάλεπτα: 15-16, 32-33, 50-60, 72-80