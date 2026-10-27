 Μούρθια - Περιστέρι 72-80: Με «καυτούς» Φιντς, Νίκολς «πέταξε» και στην Ισπανία και πάει για μεγάλα πράγματα στο BCL! [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Μούρθια - Περιστέρι 72-80: Με «καυτούς» Φιντς, Νίκολς «πέταξε» και στην Ισπανία και πάει για μεγάλα πράγματα στο BCL! [βίντεο]

Στιγμιότυπο από το παιχνίδι Μούρθια - Περιστέρι
Στιγμιότυπο από το παιχνίδι Μούρθια - Περιστέρι / Φωτογραφία: FIBA
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, το Περιστέρι υπέταξε την Μούρθια με 80-72 στην Ισπανία και έκανε το 3/3 στο Basketball Champions League.

Με έναν Φιντς να... πετάει φωτιές και να πετυχαίνει 24 πόντους σε 26 λεπτά, το Περιστέρι υπέταξε και την Μούρθια, επικρατώντας εκτός έδρας με 80-72 και πανηγύρισε το 3/3 στο φετινό Basketball Champions League και έβαλε «πλώρη» για την πρωτιά του ομίλου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από κοντά και ο Νίκολς, ο οποίος έδωσε τις απαραίτητες λύσεις, σκοράροντας 23 πόντους και μαζεύοντας πέντε ριμπάουντ. Για τους Ισπανούς που γνώρισαν την πρώτη ήττα στην διοργάνωση, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπουμ Τζούνιορ με 17 πόντους.

Χέρι-χέρι στο σκορ Μούρθια και Περιστέρι

Το παιχνίδι ξεκίνησε σε χαμηλούς ρυθμούς, με Μούρθια και Περιστέρι να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου (9-6). Ενίς από την μία και Νικολαϊδης από την άλλη το πήραν... προσωπικά, με την πρώτη περίοδο να βρίσκει μπροστά στο σκορ την ελληνική ομάδα (15-16).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πράγματα στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν άλλαξαν, με το σκηνικό να παραμένει ίδιο. Ο Νικολαϊδης συνέχισε να είναι η κύρια απειλή της ομάδας του Ξανθόπουλου, με τον Χατζηδάκη να πετυχαίνει πέντε συνεχόμενους πόντους στο φινάλε και να διατηρεί την ομάδα του μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο (32-33).

Το Περιστέρι άντεξε στο «θρίλερ» και έκανε το 3/3 στο Basketball Champions League

Το Περιστέρι παρουσιάστηκε βελτιωμένο επιθετικά στην τρίτη περιόδο. Με τον Νίκολς να... ζεσταίνεται και τον Γκιουζέλη να ευστοχεί σε σουτ τριών πόντων, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ανέβασε την διαφορά στο +6 (37-43).

Με Νίκολς, Πέιν και Φιντς να δίνουν τις απαραίτητες λύσεις, η ομάδα του Ξανθόπουλου πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 18-27, «κλείνοντας» την τρίτη περίοδο στο +10 (50-60).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μούρθια έκανε την προσπάθεια για... αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο. Με τους Πάνσα και Μπουμ Τζούνιορ πρωταγωνιστές, οι Ισπανοί μπήκαν ξανά στο παιχνίδι, μειώνοντας την διαφορά στους δύο πόντους (65-67).

Νίκολς και Φιντς το πήραν πάνω τους για το εντυπωσιακό Περιστέρι, που «έχτισε» και πάλι σημαντική διαφορά, φτάνοντας μέχρι το +9 (66-75). Οι Ισπανοί δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν, με την ομάδα του Ξανθόπουλου να φεύγει με το «διπλό» (72-80) από την Ισπανία και να κάνει το 3/3 στο Basketball Champions League.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 32-33, 50-60, 72-80

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Basketball Champions League Περιστέρι Μούρθια μπάσκετ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ