Μουρίνιο: «Ποιος προπονητής λέει "όχι" στην Μπενφίκα; Όχι εγώ...» - iefimerida.gr

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ουσιαστικά… προανήγγειλε την μεταγραφή του στην Μπενφίκα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός που είναι χωρίς ομάδα μετά την απόλυσή του από την Φενέρ, δέχτηκε κρούση από τον Πορτογαλικό σύλλογο που απέλυσε τον Μπρούνο Λάζε αμέσως μετά την ήττα της από την Καραμπάγκ το βράδυ της Τρίτης (16/9) στο Champions League.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Μπενφίκα με ρώτησε επίσημα αν ενδιαφέρομαι. Ποιος προπονητής λέει όχι στη Μπενφίκα; Όχι εγώ», δήλωσε ο 62χρονος τεχνικός, δηλώνοντας επί της ουσίας ότι τον ενδιαφέρει η πρόταση και… ετοιμάζει βαλίτσες για την πατρίδα του.

«Όταν βρέθηκα μπροστά στην πιθανότητα να προπονήσω τη Μπενφίκα, δεν δίστασα να πω ότι με ενδιαφέρει, ότι θα το ήθελα πολύ», πρόσθεσε, μιλώντας στα ΜΜΕ που τον περίμεναν κατά την άφιξή του στη Λισαβόνα, μετά από παραμονή του στη Βαρκελώνη.

Επισήμως, τίποτα δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί σε αυτό το στάδιο. «Ελπίζουμε, βεβαίως, το Σάββατο στη Βίλα ντας Άβες να έχουμε νέο προπονητή στον πάγκο» για το ματς της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με την AVS, είχε δηλώσει ο Ρουί Κόστα χωρίς άλλες λεπτομέρειες, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τον αγώνα της Τρίτης (16/9).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μουρίνιο έχει ήδη πραγματοποιήσει ένα σύντομο πέρασμα από το «Ντα Λουζ» στην αρχή της προπονητικής του καριέρας, στα τέλη του 2000. Τότε είχε απολυθεί μετά από περίπου δέκα αγώνες, πριν συνεχίσει στη Λεϊρια και στη συνέχεια γνωρίσει τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες με την Πόρτο, την περίοδο 2002-2004.