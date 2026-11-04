Ζοσέ Μουρίνιο: «Η Ρεάλ δεν δυσκολεύτηκε τόσο επειδή έπαιξε άσχημα, αλλά γιατί η ΑΕΚ είναι σπουδαία ομάδα» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ζοσέ Μουρίνιο υποκλίθηκε στην ΑΕΚ, μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 3-2 στην «Allwyn Arena», στην 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια συγκινητική εμφάνιση, κοίταξε στα μάτια τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως «λύγισε» και ηττήθηκε με 3-2 στο φινάλε της αναμέτρησης, με τον Βαλβέρδε να σκοράρει με δυνατό σουτ στις καθυστερήσεις του αγώνα και να «χαρίζει» τη νίκη στην ομάδα του.

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Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Ζοσέ Μουρίνιο «έπλεξε» το εγκώμιο της πρωταθλήτριας Ελλάδας, τονίζοντας ότι είναι μια σπουδαία ομάδα. Μάλιστα, ανέφερε πως η Ρεάλ δεν δυσκολεύτηκε επειδή έκανε κακό παιχνίδι, αλλά γιατί οι «κιτρινόμαυροι» πραγματοποίησαν μια σπουδαία εμφάνιση!

Μουρίνιο: «Η ΑΕΚ ήταν καταπληκτική, κανένα παιχνίδι δεν πλησίαζε τη σημερινή της απόδοση»

Για την αλλαγή του Ντιομαντέ και τον Βινίσιους: «Ο Βινίσιους δεν προκάλεσε κάποια αλλαγή στην πτέρυγα για τον Ντιομαντέ. Ο Ντιομαντέ μπορεί να παίξει και στις δύο πλευρές, δεν αλλάζει κάτι για εκείνον. Ο Βινίσιους παίζει στη μία πλευρά. Έκανε ένα σοβαρό παιχνίδι. Δεν έκανε το καλύτερο ματς της ζωής του, αλλά ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

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Αυτή τη στιγμή πρέπει να σκεφτούμε και τη Βαλένθια, να δούμε ποιον θα βγάλουμε. Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν αλλαγές και ότι θα έχουμε τον Καμαβινγκά και τον Τσουαμενί».

Για τις νίκες στις καθυστερήσεις και την πίστη μέχρι το τέλος: «Δεν είναι κάτι που έχουμε καταφέρει μόνο μία φορά. Φυσικά, προτιμώ να κερδίζουμε εύκολα, όπως με τη Σανταντέρ, αλλά είναι διαφορετικό το συναίσθημα όταν κερδίζεις στο τέλος. Έχεις την αίσθηση της τύχης, όμως τύχη που επαναλαμβάνεται δεν είναι τύχη.

Όταν κερδίζεις ένα παιχνίδι ουσιαστικά κόντρα στη ροή του, αυτό δείχνει την ποιότητα της ομάδας. Συμβαίνει επειδή όλοι αισθάνονται ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και όλοι συνεισφέρουν στο μέγιστο. Ο Καρέρας και ο Μπραχίμ έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο φινάλε. Είμαι πολύ τυχερός. Έχω τρομερή ομάδα και τρομερούς παίκτες, με μεγάλη ποιότητα».

Για τον Μπέλιγχαμ: «Είναι μοναδικός παίκτης. Δεν υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο άλλος τόσο πλήρης σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχω κάτι να πω, τα λέει όλα η απόδοσή του. Κάνει καταπληκτικά παιχνίδια, αλλά πάντα δουλεύει. Έχει αντίληψη μέσα στο γήπεδο, διαθέτει ποιότητα, φτάνει στην αντίπαλη περιοχή και σκοράρει».

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Αν ξεχώρισε κάποιον παίκτη της ΑΕΚ κι ένα σχόλιο για την ατμόσφαιρα: «Καταπληκτική ατμόσφαιρα, τι να πω, πολύ κοντά στην τουρκική ατμόσφαιρα που τη γνωρίζω. Το στάδιο έχει μεγάλο ρόλο σε όσα συμβαίνουν στο γήπεδο, οι ελληνικές ομάδες εκτός έδρας έχουν χειρότερα αποτελέσματα, για αυτό έπαιξαν καταπληκτικά.

Για παίκτες κατά τη διάρκεια ενός ματς δεν έχω χρόνο να αξιολογήσω, θα μπορούσα να μιλήσω για τον προπονητή, η ομάδα ήταν πολύ καλά στημένη, είχε κατοχή, είχαν καλές αντεπιθέσεις, αμύνθηκαν καλά, πρέπει να εξάρω τον ρόλο του προπονητή».