Το κόλπο του Μουρίνιο που επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό του «special one» - iefimerida.gr

Μετά από Τότεναμ και Ρόμα στις αρχές Ιουνίου του 2024, υπέγραψε στην Φενερμπαχτσέ. Και πως να μην το κάνει; Δέκα εκατ. ευρώ τον χρόνο ήταν το συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα.

Στόχος υποτίθεται πως ήταν να σταματήσει την κυριαρχία της Γαλατασαράι, αλλά αρκεί να θυμηθούμε μόνο ότι η Τσιμ-Μπομ αγόρασε τον πρώτο σκόρερ της Serie A, Βίκτορ Οσιμέν, για να καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.

