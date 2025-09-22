Το κόλπο του Μουρίνιο που επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό του «special one» - iefimerida.gr

Μετά από Τότεναμ και Ρόμα στις αρχές Ιουνίου του 2024, υπέγραψε στην Φενερμπαχτσέ. Και πως να μην το κάνει; Δέκα εκατ. ευρώ τον χρόνο ήταν το συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα.
Στόχος υποτίθεται πως ήταν να σταματήσει την κυριαρχία της Γαλατασαράι, αλλά αρκεί να θυμηθούμε μόνο ότι η Τσιμ-Μπομ αγόρασε τον πρώτο σκόρερ της Serie A, Βίκτορ Οσιμέν, για να καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.
Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο