Μουντιάλ 2026: Παρουσιάστηκαν οι τρεις μασκότ -Εκπροσωπούν τις διοργανώτριες, ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό [βίντεο] - iefimerida.gr

Πλησιάζει η ώρα που όλος ο πλανήτης στρέφει την προσοχή του ταυτόχρονα στο ποδόσφαιρο, με αφορμή την διεξαγωγή του Μουντιάλ.

Το καλοκαίρι του 2026 οι 48 καλύτερες εθνικές ομάδες του πλανήτη θα ταξιδέψουν προς την Βόρεια Αμερική, για το Μουντιάλ που θα συνδιοργανώσουν ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου και ήδη έχουν προκριθεί 19 από τις 48 ομάδες.

Από σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησαν και οι τρεις μασκότ (όσες και οι χώρες) για το Μουντιάλ 2026.

Πρόκειται για τρία ζώα που συνδέονται με τις διοργανώτριες χώρες και συγκεκριμένα τον Maple που είναι άλκη, ένα είδος ελαφιού που εκπροσωπεί τον Καναδά, τον Clutch, που είναι αετός και είναι η μασκότ των ΗΠΑ και τον Zayu που είναι τζάγκουαρ και εκπροσωπεί το Μεξικό.