Μουντιάλ 2026: Η πλευρά Τραμπ ζητάει αντικατάσταση του Ιράν με την Ιταλία - iefimerida.gr

Με το Μουντιάλ 2026 να πλησιάζει, το σίριαλ με τη συμμετοχή του Ιράν συνεχίζεται, αφού η πλευρά του Ντόναλτ Τραμπ επιμένει στον αποκλεισμό του από το τουρνουά.

Συγκεκριμένα, το αίτημα αυτό έγινε από έναν απεσταλμένο του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ της Financial Times.



Μουντιάλ: Ο λόγος που οι ΗΠΑ θέλουν την Ιταλία αντί για το Ιραν

To σχέδιο αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Λευκού Οίκου να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Πάπα Λέοντα τον 14ο.

Όπως δήλωσε ο ειδικός εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου, Πάολο Ζαμπόλι στους Financial Times, έχει ήδη μεταφέρει το αίτημά του στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. Συγκεκριμένα είπε: «Επιβεβαιώνω ότι πρότεινα στον Τραμπ και στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να αντικαταστήσει η Ιταλία το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είμαι ιταλικής καταγωγής και θα ήταν όνειρο να δω τους Azzurri σε ένα τουρνουά που φιλοξενείται στις ΗΠΑ. Με τέσσερις τίτλους, έχουν το κύρος για να δικαιολογήσουν τη συμμετοχή τους».

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση από τον Λευκό Οίκο, τη FIFA ή τις ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες Ιράν και Ιταλίας περί του θέματος.

Οι Financial Times ανέφεραν ότι το Ιράν εξέδωσε ανακοίνωση την Τετάρτη, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμο για το τουρνουά και σχεδιάζει να συμμετάσχει. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Η Ιταλία υπέστη αποκλεισμό σοκ τον Μάρτιο, καθώς γνώρισε την ήττα στα πέναλτι από τη Βοσνία με 4-1, μένοντας εκτός για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση.