 Μουντιάλ 2026: Θρήνος για τον Ντιντιέ Ντεσάμπ -Επιστρέφει στη Γαλλία μετά τον θάνατο της μητέρας του - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Μουντιάλ 2026: Θρήνος για τον Ντιντιέ Ντεσάμπ -Επιστρέφει στη Γαλλία μετά τον θάνατο της μητέρας του

Μουντιάλ 2026: Θρήνος για τον Ντιντιέ Ντεσάμπ -Επιστρέφει στη Γαλλία μετά τον θάνατο της μητέρας του
Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ / Φωτογραφία: AP
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Άσχημη είδηση για τον Ντιντιέ Ντεσάμπ, ο οποίος θρηνεί την απώλεια της μητέρας του και δε θα βρίσκεται στον πάγκο σε ένα παιχνίδι του Μουντιάλ 2026.

Ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας θα επιστρέψει στη χώρα του για να παρευρεθεί στην κηδεία της μητέρας του. Έτσι οι «Τρικολόρ» θα πορευτούν χωρίς εκείνον στην επόμενη αναμέτρησή τους, απέναντι στη Νορβηγία.

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Φυσικά η ομοσπονδία της Γαλλίας του έδωσε την άδεια για να βρεθεί με την οικογένειά του και να επιστρέψει στο Μουντιάλ, στη φάση των νοκ άουτ.

Οι Γάλλοι αντιμετωπίζουν τους Νορβηγούς στις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής (26/6), σε ένα ματς που θα κρίνει την πρωτιά του ομίλου, με τις δύο ομάδες να έχουν από έξι βαθμούς.

Το κενό του Ντιντιέ Ντεσάμπ θα καλύψει ο βοηθός του Γκι Στεφάν.

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