Μουντιάλ 2026: Η Σενεγάλη με μηδέν βαθμούς έχει ελπίδες πρόκρισης, ενώ ομάδες με τρεις ίσως μείνουν εκτός - iefimerida.gr

Το φετινό Μουντιάλ έχει αρκετές ιδιαιτερότητες και μία εξ αυτών είναι το γεγονός ότι η Σενεγάλη και το Ιράκ είναι ακόμα ζωντανοί για πρόκριση παρά τη μηδενική συγκομιδή, ενώ ομάδες με τρεις βαθμούς, ενδέχεται να μείνουν εκτός συνέχειας.



Σε 10 από τους 12 ομίλους, έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένα δεδομένα αναφορικά με την πρόκριση, με αρκετές ομάδες να είναι ήδη μαθηματικά εκτός συνέχειας. Αϊτή, Τουρκία, Τυνησία και Ιορδανία έχουν αποκλειστεί ήδη, καθώς δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν κανέναν βαθμό μετά από δύο αγωνιστικές.

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