Μουντιάλ 2026: Οι Νορβηγοί πήγαν στο παλάτι να ξυπνήσουν τον 89χρονο βασιλιά για την πρόκριση [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Νορβηγία προκρίθηκε στα νοκ άουτ ματς του Μουντιάλ 2026 και κάποιοι στο Όσλο έστησαν πάρτι προκειμένου να ξυπνήσουν τον 89χρονο βασιλιά της χώρας.

Έξαλλοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν σε όλη τη Νορβηγία καθώς η εθνική ομάδα εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια του Μουντιάλ 2026. Μάλιστα μια ομάδα ενθουσιασμένων οπαδών κατευθύνθηκε στο παλάτι του 89χρονου βασιλιά Χάραλντ Ε'.

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Παρά το γεγονός ότι ο αγώνας έληξε γύρω στις 4 π.μ. την Τρίτη, οι Νορβηγοί οπαδοί βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν αφού είδαν την ομάδα τους να προκρίνεται στους «32» μετά την συναρπαστική νίκη με 3-2 επί της Σενεγάλης.

Ένας ποδοσφαιρικό πάρτι στήθηκε στο Όσλο, με την πρωτεύουσα γεμάτη ανθρώπους να γιορτάζουν τη νίκη, παρόλο που η Τρίτη είναι μια συνηθισμένη εργάσιμη ημέρα.

Πάρτι για το Μουντιάλ 2026 έξω από την βασιλική κατοικία

Αρκετοί φίλαθλοι παρέλασαν στην κεντρική λεωφόρο του Όσλο προς τη βασιλική κατοικία, φωνάζοντας: «Θα ξυπνήσουμε τον βασιλιά». Μόλις έφτασαν στην πλατεία του παλατιού, εκατοντάδες οπαδοί κάθισαν στο έδαφος για να εκτελέσουν τον εορτασμό της «Κωπηλασίας των Βίκινγκ».

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Το βασιλικό σπίτι της Νορβηγίας αρνήθηκε να σχολιάσει αν ο βασιλιάς και η βασίλισσα Σόνια ξύπνησαν από τις εορταστικές εκδηλώσεις ή αν ο μονάρχης είχε μείνει ξύπνιος για να παρακολουθήσει τον αγώνα. Η μόνη αναφορά που έγινε ήταν ότι «Το Βασιλικό Σπίτι χαίρεται μαζί με την υπόλοιπη χώρα για τη νίκη της εθνικής ομάδας ανδρών χθες το βράδυ».