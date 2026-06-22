Ο ξυλουργός που ανέβηκε την κορυφή: Η απίθανη ιστορία του Μίροσλαβ Κλόζε πριν... χάσει το ρεκόρ του από τον Μέσι - iefimerida.gr

Ο Μέσι ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Κλόζε, όμως η ιστορία του κορυφαίου σκόρερ των Μουντιάλ παραμένει μία από τις πιο ξεχωριστές στο ποδόσφαιρο.

Το ρεκόρ που έμοιαζε άπιαστο για περισσότερο από μία δεκαετία βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν καταρριφθεί. Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 16 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ισοφαρίζοντας τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή της σχετικής λίστας. Ωστόσο, μέχρι να πετύχει το επόμενο τέρμα του, ο Γερμανός διατηρεί ακόμη την πρωτιά, καθώς έφτασε στα 16 γκολ σε λιγότερους αγώνες.

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Όμως, πέρα από τα ρεκόρ και τους αριθμούς, η ιστορία του Κλόζε είναι ίσως πιο εντυπωσιακή από τα ίδια τα κατορθώματά του στα γήπεδα.

Από την Πολωνία στη Γερμανία

Ο Μίροσλαβ Κλόζε γεννήθηκε στην Πολωνία μέσα σε μια αθλητική οικογένεια. Η μητέρα του υπήρξε διεθνής τερματοφύλακας χάντμπολ, ενώ ο πατέρας του αγωνίστηκε επί χρόνια στην πρώτη κατηγορία της Πολωνίας.

Το 1987, λίγο πριν την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Ανατολική Ευρώπη, η οικογένεια πήρε μια απόφαση που θα άλλαζε τη ζωή της. Ο πατέρας του ανακοίνωσε πως θα ταξίδευε στη Δυτική Γερμανία για μια χειρουργική επέμβαση. Στην πραγματικότητα, δεν είχε σκοπό να επιστρέψει ποτέ.

Οι Κλόζε εγκατέλειψαν την Πολωνία αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον και εγκαταστάθηκαν στη Γερμανία, ξεκινώντας τη ζωή τους από το μηδέν.

Ο ξυλουργός που δεν προοριζόταν για ποδοσφαιριστής

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Σε αντίθεση με τα σημερινά αστέρια που εντοπίζονται από μικρή ηλικία στις ακαδημίες των μεγάλων συλλόγων, ο Κλόζε ακολούθησε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο.

Δεν αγωνίστηκε ποτέ σε σπουδαία ποδοσφαιρική ακαδημία και μέχρι τα 21 του χρόνια παρέμενε ερασιτέχνης. Παράλληλα εργαζόταν ως ξυλουργός, έχοντας μάλιστα ως μεγάλο όνειρο να ανοίξει τη δική του επιχείρηση και να χτίσει ένα νέο σπίτι για τους γονείς του.

Όλα άλλαξαν όταν τον εντόπισε ένας σκάουτερ της Καϊζερσλάουτερν το 1999. Μέσα σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια έκανε ντεμπούτο στην Bundesliga, φόρεσε τη φανέλα της εθνικής Γερμανίας και βρέθηκε στο Μουντιάλ του 2002.

Ο άνθρωπος των Παγκοσμίων Κυπέλλων

Αν και πραγματοποίησε εξαιρετική καριέρα σε Καϊζερσλάουτερν, Βέρντερ Βρέμης, Μπάγερν Μονάχου και Λάτσιο, ο Κλόζε συνδέθηκε όσο κανείς άλλος με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στο Μουντιάλ του 2002 πέτυχε πέντε γκολ και βοήθησε τη Γερμανία να φτάσει μέχρι τον τελικό. Άλλα πέντε ακολούθησαν το 2006, κατακτώντας το Χρυσό Παπούτσι της διοργάνωσης, ενώ σημείωσε ακόμη τέσσερα το 2010.

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Το αποκορύφωμα ήρθε το 2014 στη Βραζιλία. Αρχικά ισοφάρισε το ρεκόρ του Ρονάλντο με γκολ απέναντι στη Γκάνα και λίγες ημέρες αργότερα, στο ιστορικό 7-1 επί της Βραζιλίας, έγραψε ιστορία κατακτώντας την κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ.

Το τέλος ενός ρεκόρ και το... μελάνι μιας κληρονομιάς

Ο Κλόζε δεν διέθετε την τεχνική του Μέσι, τη λάμψη του Ρονάλντο ή τη φαντασία των μεγάλων σταρ της εποχής του. Ήταν όμως ένας επιθετικός που συνδύαζε δύναμη, ένστικτο, εξαιρετικό παιχνίδι στον αέρα και απίστευτη αποφασιστικότητα.

Πολλά από τα γκολ του δεν ήταν θεαματικά. Ήταν όμως καθοριστικά. Ήταν τα γκολ ενός ποδοσφαιριστή που βρισκόταν πάντα στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή.

Ο Μέσι και ο Εμπαπέ βρίσκονται πλέον μια ανάσα από το να αφήσουν πίσω τους τον Γερμανό θρύλο. Το ρεκόρ του ίσως χαθεί μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες.

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Η κληρονομιά του όμως δύσκολα θα ξεχαστεί. Από ένα μικρό χωριό της Γερμανίας και ένα εργοτάξιο οικοδομής, ο Μίροσλαβ Κλόζε έφτασε στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, γράφοντας μία από τις πιο ξεχωριστές ιστορίες που γνώρισε ποτέ το Παγκόσμιο Κύπελλο.