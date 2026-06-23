Μουντιάλ 2026: «Καραβολίδα» από τον Μπαπέ και μπροστά η Γαλλία [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Κιλιάν Μπαπέ πέτυχε ακόμη ένα γκολ στο Μουντιάλ 2026. Αυτή τη φορά με αντίπαλο το Ιράκ και μάλιστα με εντυπωσιακό σουτ.

Ο σούπερ σταρ της εθνικής Γαλλίας δεν χρειάστηκε, ούτε πολύ χρόνο, ούτε πολύ χώρο, ώστε να δώσει το προβάδισμα στους «τρικολόρ». Ο ταλαντούχος επιθετικός ήταν εκείνος που δεν δίστασε να δοκιμάσει το πόδι του και να δώσει το προβάδισμα στην εθνική του ομάδα στο 14'.

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Αυτό ήταν το 15ο γκολ του Κιλιάν Μπαπέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Την ώρα και τη στιγμή που ο Λιονέλ Μέσι στον αγώνα της Αργεντινής με την Αυστρία έφτασε τα 18 εκείνος απέχει μόλις τρία τέρματα μακριά από τον «πιάσει» και μόλις ένα για να ισοφαρίσει τον Μίροσλαβ Κλόζε.

Μουντιάλ 2026: Κάνει και πάλι πράγματα και θαύματα

Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν είναι εκείνο το... παιδάκι που είδαμε και γνωρίσαμε στο Μουντιάλ του 2018 στα γήπεδα της Ρωσίας. Είναι ο ηγέτης της Γαλλίας. Κάτι που δείχνει ολοένα και περισσότερο με την μπάλα στα πόδια του. Ειδικά στα δύσκολα.

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Ο έμπειρος στράικερ είναι ένας παίκτης των μεγάλων... συνθηκών και των μεγάλων τουρνουά. Μιας και στα Παγκόσμια Κύπελλα πέρα από τα γκολ του ξεχωρίζει γενικότερα για τις εμφανίσεις του.