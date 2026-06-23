Μουντιάλ 2026: Ο Ινφαντίνο αποκάλυψε ότι θα κάνει μαζί με τον Τραμπ την απονομή στον τελικό - iefimerida.gr

Στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζιάνι Ινφαντίνο αναμένεται να απονείμουν μαζί το τρόπαιο στον νικητή της διοργάνωσης.

Αυτό αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΦΙΦΑ, Τζιάνι Ινφαντίνο, σύμφωνα με τον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί σε τουλάχιστον έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, τον τελικό.

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Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δήλωσε στο Fox & Friends, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News ότι ο ίδιος και ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια του τελικού προκειμένου να κάνουν την απονομή του τροπαίου στους νικητές.

«Θα είμαστε μαζί με τον πρόεδρο για να απολαύσουμε τον τελικό και φυσικά να παραδώσουμε το τρόπαιο στον νικητή», είπε ο Ινφαντίνο.

Το Μουντιάλ 2026, η απουσία του Ντόναλντ Τραμπ και το NBA

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει αίσθηση με την απουσία του γενικά από το Μουντιάλ 2026 και ειδικά από τον εναρκτήριο αγώνα της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ με την Παραγουάη όσο και της επόμενης αναμέτρησης με την Αυστραλία.

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Αν και είναι πολυάσχολος, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να βρει χρόνο για να παρακολουθήσει τον 3ο αγώνα των τελικών του NBA στη Νέα Υόρκη - τον μόνο αγώνα που έχασαν οι New York Knicks – καθώς και το UFC 250, το οποίο έλαβε χώρα στο γκαζόν του Λευκού Οίκου.

Φέρεται να επικοινώνησε με την ομάδα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να πει: «Νομίζω ότι έχετε πολύ καλές πιθανότητες να φτάσετε μέχρι το τέλος», ανέφερε το «The Athletic».