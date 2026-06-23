 Μουντιάλ 2026: Το ιστορικό γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο – Ο πρώτος που σκοράρει σε έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Μουντιάλ 2026: Το ιστορικό γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο – Ο πρώτος που σκοράρει σε έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο [βίντεο]

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγυρίζει για το γκολ που πέτυχε
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγυρίζει για το γκολ που πέτυχε / Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε στο 6ο λεπτό  του αγώνα με το Ουζμπεκιστάν και έβαλε τέλος στην  αφλογιστία των 10 προηγούμενων αγώνων του με την εθνική Πορτογαλίας.

Το σημαντικό όμως είναι ότι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε έξι Μουντιάλ.

Στο 6ο λεπτό του ματς με το Ουζμπεκιστάν, ο Ζοάο Κανσέλο έκανε το γύρισμα και ο Ρονάλντο με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Πλέον, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 9 γκολ σε Μουντιάλ και ισοφάρισε την επίδοση του Εουσέμπιο με τον οποίο μοιράζεται την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών της Πορτογαλίας στη διοργάνωση.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ μουντιαλ 2026 Κριστιάνο Ρονάλντο γκολ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ