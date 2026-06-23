Μουντιάλ 2026: Το ιστορικό γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο – Ο πρώτος που σκοράρει σε έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε στο 6ο λεπτό του αγώνα με το Ουζμπεκιστάν και έβαλε τέλος στην αφλογιστία των 10 προηγούμενων αγώνων του με την εθνική Πορτογαλίας.

Το σημαντικό όμως είναι ότι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε έξι Μουντιάλ.

Στο 6ο λεπτό του ματς με το Ουζμπεκιστάν, ο Ζοάο Κανσέλο έκανε το γύρισμα και ο Ρονάλντο με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Πλέον, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 9 γκολ σε Μουντιάλ και ισοφάρισε την επίδοση του Εουσέμπιο με τον οποίο μοιράζεται την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών της Πορτογαλίας στη διοργάνωση.