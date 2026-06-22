Μουντιάλ 2026: Θρύλος ο Λιονέλ Μέσι, σκόραρε και έγραψε ιστορία [βίντεο] - iefimerida.gr

Ιστορικής σημασίας αποδείχθηκε ο αγώνας Αργεντινή - Αυστρία για το Μουντιάλ 2026, χάρη στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο Αργεντινός σταρ μέχρι το γκολ που πέτυχε στο 38ο λεπτό απέναντι στην Αυστρία μοιραζόταν την πρωτιά με τον Μίροσλαβ Κλόζε και στην πραγματικότητα ήταν δεύτερος στις λεπτομέρειες.
Ο Μέσι είχε σκοράρει 16 γκολ -όσα και ο Κλόζε- σε 27 αγώνες, ενώ ο επιθετικός της Γερμανίας τα είχε καταφέρει σε τρεις λιγότερους.
Πλέον, ο Μέσι έφτασε τα 17 γκολ και είναι μόνος του στην κορυφή της σχετικής κατάταξης, πανηγυρίζοντας το ρεκόρ. Ο Μέσι έχασε την ευκαιρία να σπάσει το ρεκόρ νωρίτερα, καθώς αστόχησε σε πέναλτι που εκτέλεσε στο 9ο λεπτό.
Αναλυτικά, ο πίνακας των σκόρερ:
Παίκτης (χώρα) Γκολ Αγώνες
Μέσι (Αργεντινή} 17 28
Κλόζε (Γερμανία) 16 24
Ρονάλντο (Βραζιλία) 15 19
Μίλερ (Δ. Γερμανία) 14 13
Εμπαπέ (Γαλλία) 14 15
Φοντέν (Γαλλία) 13 6
Πελέ (Βραζιλία) 12 14
Κότσις (Ουγγαρία) 11 5
Κλίνσμαν (Γερμανία) 11 17