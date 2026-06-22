Μουντιάλ 2026: Θρύλος ο Λιονέλ Μέσι, σκόραρε και έγραψε ιστορία [βίντεο] - iefimerida.gr

Ιστορικής σημασίας αποδείχθηκε ο αγώνας Αργεντινή - Αυστρία για το Μουντιάλ 2026, χάρη στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Αργεντινός σταρ μέχρι το γκολ που πέτυχε στο 38ο λεπτό απέναντι στην Αυστρία μοιραζόταν την πρωτιά με τον Μίροσλαβ Κλόζε και στην πραγματικότητα ήταν δεύτερος στις λεπτομέρειες.

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Ο Μέσι είχε σκοράρει 16 γκολ ﻿-όσα και ο Κλόζε- σε 27 αγώνες, ενώ ο επιθετικός της Γερμανίας τα είχε καταφέρει σε τρεις λιγότερους.

Πλέον, ο Μέσι έφτασε τα 17 γκολ και είναι μόνος του στην κορυφή της σχετικής κατάταξης, πανηγυρίζοντας το ρεκόρ. Ο Μέσι έχασε την ευκαιρία να σπάσει το ρεκόρ νωρίτερα, καθώς αστόχησε σε πέναλτι που εκτέλεσε στο 9ο λεπτό.

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Αναλυτικά, ο πίνακας των σκόρερ:

Παίκτης (χώρα) Γκολ Αγώνες

Μέσι (Αργεντινή} 17 28

Κλόζε (Γερμανία) 16 24

Ρονάλντο (Βραζιλία) 15 19

Μίλερ (Δ. Γερμανία) 14 13

Εμπαπέ (Γαλλία) 14 15

Φοντέν (Γαλλία) 13 6

Πελέ (Βραζιλία) 12 14

Κότσις (Ουγγαρία) 11 5

Κλίνσμαν (Γερμανία) 11 17