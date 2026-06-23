Μουντιάλ 2026: Τα διαλείμματα ενυδάτωσης που ήρθαν για να μείνουν και η εξήγηση Ινφαντίνο για τα διαφημιστικά έσοδα - iefimerida.gr

Η FIFA θα εξετάσει το ενδεχόμενο διατήρησης των διαλειμμάτων ενυδάτωσης και στα επόμενα Μουντιάλ παρά τις αντιδράσεις που αυτά έχουν προκαλέσει.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, υπερασπίστηκε την απόφαση να εισαγάγει διαλείμματα - τα οποία γίνονται στα μέσα κάθε ημιχρόνου - σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο και δήλωσε ότι μπορεί να παρέχουν περισσότερη ψυχαγωγία στους οπαδούς.

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Είπε ότι η FIFA θα αναλύσει τι θα κάνει σε μελλοντικά τουρνουά «με βάση αυτή την εμπειρία». Μετά την κριτική που έχει ασκηθεί από όσους θεωρούν τα διαλείμματα ενυδάτωσης έναν ύπουλο τρόπο για να προκύψει διαφημιστικός χρόνος, ένα τάιμ άουτ αμερικανικού τύπου, ο Ινφαντίνο υπονόησε ότι οι διακοπές είναι θετικές.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο υπερασπίστηκε την απόφαση της FIFA

«Ίσως ο προπονητής μπορεί να επανεκτιμήσει ορισμένες καταστάσεις, να διορθώσει ορισμένα λάθη. Οι παίκτες ξεκουράζονται λίγο και επιστρέφουν με πλήρη ταχύτητα. Λοιπόν, είναι αυτό απαραίτητα κακό; Ίσως είναι καλό», ανέφερε ο Ινφαντίνο στο SNTV. «Και βλέπουμε επίσης την ένταση των αγώνων. Δεν έχουμε ξαναδεί 90 λεπτά σε ένα τουρνουά σαν αυτό να παίζονται με τέτοια ένταση».

«Μπορεί και όχι, αλλά μπορεί και να οφείλεται και σε αυτό το μικρό διάλειμμα που έχουν οι παίκτες και μετά μπορούν να επιστρέψουν στο γήπεδο και να δείξουν τι μπορούν να κάνουν», τόνισε.

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Το Παγκόσμιο Κύπελλο σίγουρα έχει αποδώσει καρπούς όσον αφορά την ψυχαγωγία, με γκολ που σημειώθηκαν με ρυθμό ρεκόρ και εξαιρετικές εμφανίσεις από θρύλους του ποδοσφαίρου όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Υπήρξαν επίσης εκπλήξεις από τις πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες του Πράσινου Ακρωτηρίου και του Κουρασάο, παρά τους φόβους ότι η επέκταση του τουρνουά από 32 ομάδες σε 48 θα μείωνε την ποιότητα.

Γιατί σε όλα τα ματς και η απάντηση για τα διαφημιστικά έσοδα

Αλλά η μεγαλύτερη κριτική έχει ασκηθεί για την εισαγωγή διαλειμμάτων ενυδάτωση σε όλους τους αγώνες ανεξάρτητα από τον χώρο ή την θερμοκρασία. Δεν έλειψαν οι αποδοκιμασίες στη διάρκεια των διαλειμμάτων ενυδάτωσης, κυρίως σε στάδια με στέγες και κλιματισμό, όπως η Ατλάντα.

Ο Ινφαντίνο εξήγησε ότι ήταν απαραίτητο για την ισότητα στον αθλητισμό. «Αν χρησιμοποιούσαμε διαλείμματα για την ενυδάτωση μόνο σε εκείνους τους αγώνες όπου έκανε πολύ ζέστη και όχι στους άλλους αγώνες, θα δίναμε ένα πλεονέκτημα ή ένα μειονέκτημα σε ορισμένους από τους προπονητές ή σε ορισμένες από τις ομάδες», είπε. «Γιατί ο προπονητής να έχει την ευκαιρία να επηρεάσει το παιχνίδι σε έναν αγώνα μόνο και μόνο επειδή κάνει ζέστη και σε έναν άλλο αγώνα όπου κάνει λίγο λιγότερο ζέστη, δεν θα είχε αυτή την ευκαιρία;»

Ο Ινφαντίνο επέμεινε επίσης ότι η FIFA δεν βγάζει επιπλέον χρήματα, επειδή τα συμβόλαια είχαν υπογραφεί πριν από την απόφαση για την εισαγωγή διαλειμμάτων για την ενυδάτωση.