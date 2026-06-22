Μουντιάλ 2026: Αυτά μόνο ο Μέσι -Έκαναν ουρές οι αντίπαλοι για να του δώσουν το χέρι [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Λιονέλ Μέσι μετέτρεψε σε προσωπικό... show το ματς της Αργεντινής με την Αυστρία, με τους αντιπάλους του να τον αποθεώνουν για τα δύο ιστορικά γκολ του.

Ο Αργεντινός επιθετικός έκανε και πάλι τη διαφορά με την εμφάνισή του. Αυτός ήταν εκείνος που άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη με την Αυστρία (και ας έχασε πέναλτι), ενώ λίγο πριν από το φινάλε έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα. Δύο γκολ, και χάρη σε αυτά έφτασε τα 18 στα Παγκόσμια Κύπελλα. Δύο γκολ που τον πήγαν στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ, ξεπερνώντας κατά δύο τον Μίροσλαβ Κλόζε.

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Ωστόσο, δεν ήταν μόνον οι συμπαίκτες του που τον αποθέωσαν. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τους παίκτες της Αυστρίας. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο ένας μετά τον άλλον πήγαιναν δίπλα του για να του πουν δυο καλές κουβέντες και να του δώσουν το χέρι τους για το νέο του επίτευγμα, που αν μη τι άλλο είναι ιστορικής σημασίας.

Λιονέλ Μέσι: Τα κάνει όλα και συμφέρει

Ο Λιονέλ Μέσι όχι μόνο έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά ήταν και άκρως ουσιαστικός για την Εθνική ομάδα της Αργεντινής.

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Με τα τρία γκολ που πέτυχε κόντρα στην Αλγερία έδωσε τη νίκη στην ομάδα του, αλλά δεν έμεινε εκεί, καθώς και με δύο ακόμη που πρόσθεσε στη συλλογή του έκανε τα πάντα ώστε η «αλμπισελέστε» να πάρει ακόμη μία νίκη, να φτάσει τους έξι βαθμούς και αυτόματα να περάσει στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.