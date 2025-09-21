 «Μου ζήτησαν να αυτοκτονήσω»: Η σοκαριστική μαρτυρία από πρώην παίκτρια της Μπάγερν - iefimerida.gr
«Μου ζήτησαν να αυτοκτονήσω»: Η σοκαριστική μαρτυρία από πρώην παίκτρια της Μπάγερν

Κατρίν Χέντριχ
Κατρίν Χέντριχ
Αυτό το καλοκαίρι, η Κατρίν Χέντριχ αποφάσισε να αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου και να ενταχθεί στην ομάδα της NWS, Σικάγο Σταρς.

Η διεθνής Γερμανίδα δήλωσε στην «Bild» ότι προσαρμόζεται στο αμερικανικό ποδόσφαιρο και ότι δέχθηκε επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την αποβολή της στον προημιτελικό του Euro 2016 εναντίον της Γαλλίας επειδή τράβηξε τα μαλλιά της Μπόκ Μπάθι.

Διαβάστε εδώ για το συμβάν με την Κατρίν Χέντριχ.

