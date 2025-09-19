Μπαρτσελόνα: Στο «Μονζουίκ» ο εντός έδρας αγώνας με την Παρί για το Champions League -Τι ισχύει για Ολυμπιακό - iefimerida.gr

Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον πρώτο της εντός έδρας αγώνα στο Champions League έκανε γνωστό η Μπαρτσελόνα.

Λίγες ώρες μετά τη νίκη επί της Νιούκαστλ στην Αγγλία με 2-1, οι «μπλαουγκράνα» έκαναν γνωστό ότι θα υποδεχτούν την Παρί Σεν Ζερμέν για τη 2η αγωνιστική της League Phase στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης, γνωστό και ως «Μονζουίκ», καθώς δεν έχουν πάρει άδεια από την UEFA για να επιστρέψουν στο «Καμπ Νου».

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα για την έδρα του πρώτο εντός έδρας αγώνα της στο φετινό Champions League

«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο δεύτερος αγώνας της φάσης των ομίλων του Champions League, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 9:00 μ.μ., εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν, θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys.

Ο Σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για να λάβει τις απαραίτητες διοικητικές άδειες για το άνοιγμα του Spotify Camp Nou τους επόμενους μήνες.

Η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη και τους οπαδούς της για την κατανόηση και την υποστήριξή τους σε μια τόσο περίπλοκη και συναρπαστική διαδικασία όπως η επιστροφή στο νέο Spotify Camp Nou».

Τι ισχύει για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό

Τα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν και πως το ματς της 28ης Σεπτεμβρίου με την Σοσιεδάδ για την 7η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος θα διεξαχθεί επίσης στο Μονζουίκ.

Όσον αφορά την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase, που θα διεξαχθεί στις 21 Οκτωβρίου, το επικρατέστερο σενάριο είναι πως θα γίνει και αυτή στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης, καθώς η UEFA δεν επιτρέπει στις ομάδες να χρησιμοποιούν περισσότερες από μία έδρες την ίδια σεζόν.