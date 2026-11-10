Μοντέρο: «Ο Ήλιος βγαίνει πάντα μετά τις συννεφιασμένες μέρες» - iefimerida.gr

Ο Γιάν Μοντέρο έστειλε το δικό του μήνυμα από την προσωπική του σελίδα στο X, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί για τους επόμενους μήνες τον Γιάν Μοντέρο. Μία μεγάλη απώλεια για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πρωταθλητών Ευρώπης έκανε ήδη πολύ καλά ματς και είχε προλάβει να δείξει σε σύντομο χρονικό διάστημα πόσο σημαντικός μπορεί να είναι για το σύνολο του Έλληνα τεχνικού.

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Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιάν Μοντέρο θα μπορούσε να του δημιουργήσει πολλά ψυχολογικά προβλήματα ή να μην αισθανόταν καλά. Παρόλα αυτά εκείνος με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο X ότι όχι μόνο κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αλλά, είναι έτοιμος να επιστρέψει και να βρίσκεται σε καλύτερη θέση από εκείνη που ήταν προηγουμένως.

Ολυμπιακός: Αναλυτικά το μήνυμα του Γιάν Μοντέρο

«Ο ήλιος βγαίνει πάντα μετά από συννεφιασμένες μέρες», το σύντομο μήνυμά του στην προσωπική του σελίδα στο X.