Μονακό: «Ναυάγιο» με Μάσμπερν - Στον Ροναλντίνιο οι ελπίδες για τη σωτηρία της! - iefimerida.gr

Ραγδαίες εξελίξεις στη Μονακό, με τον Τζαμάλ Μάσμπερν να αποσύρεται και την πρόταση που εμπλέκει τον Ροναλντίνιο να επιστρέφει στο προσκήνιο.

Νέα δεδομένα προέκυψαν στη Μονακό, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη ακρόασή της στη Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή (CNOSF), όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το οικονομικό πλάνο που θα της επέτρεπε να συνεχίσει κανονικά την παρουσία της στις επαγγελματικές διοργανώσεις.

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Σύμφωνα με τη γαλλική «L' Equipe», το επενδυτικό σχήμα του πρώην NBAer Τζαμάλ Μάσμπερν αποσύρθηκε από τη διαδικασία ανάληψης της ομάδας, καθώς δεν κατάφερε να παράσχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις ρευστότητας ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ανατρέπει πλήρως τα δεδομένα για τους Μονεγάσκους, οι οποίοι είχαν προγραμματίσει να παρουσιάσουν το πλάνο εξαγοράς του Μάσμπερν στην CNOSF το πρωί της Πέμπτης (20/8).

Η αδυναμία του Αμερικανού να προσκομίσει τις απαραίτητες οικονομικές εγγυήσεις οδήγησε τη Μονακό στην επαναφορά της εναλλακτικής πρότασης εξαγοράς, στην οποία εμπλέκονται το επενδυτικό ταμείο Clayton Sport και ο Ροναλντίνιο.

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Η Μονακό ζήτησε αναβολή

Μετά την ανατροπή των τελευταίων ωρών, η Μονακό ζήτησε να μετατεθεί η κρίσιμη ακρόαση στην CNOSF για τις 25 Αυγούστου. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε να προχωρήσουν οι συζητήσεις και να οριστικοποιηθεί η νέα συμφωνία ιδιοκτησίας.

Η πρόταση στην οποία συμμετέχει ο Ροναλντίνιο είχε εμφανιστεί στο προσκήνιο ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, η διοίκηση της Μονακό είχε επιλέξει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Μάσμπερν, θεωρώντας πως μπορούσε να προχωρήσει το συγκεκριμένο σχέδιο.

Η αποχώρηση του πρώην παίκτη του NBA αλλάζει πλέον τις ισορροπίες και φέρνει ξανά στο επίκεντρο το επενδυτικό σχήμα της Clayton Sport.

Η σημαντική λεπτομέρεια για την επόμενη μέρα και... ο Ροναλντίνιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη μία πληροφορία του γαλλικού δημοσιεύματος. Το fund που συνδέεται με τον Ροναλντίνιο φέρεται να είναι διατεθειμένο να προχωρήσει στην εξαγορά της Μονακό ακόμη και στην περίπτωση που η ομάδα υποχρεωθεί να αγωνιστεί σε χαμηλότερη κατηγορία.

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Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον της ομάδας του Πριγκιπάτου, η οποία καλείται να παρουσιάσει ένα βιώσιμο οικονομικό και διοικητικό πλάνο, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο και το αγωνιστικό της μέλλον.