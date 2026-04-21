Μονακό: Πώς από το σημείο μηδέν έφτασε να διεκδικεί την είσοδο στα playoffs της Euroleague [Βίντεο] - iefimerida.gr

Πώς η Μονακό βρέθηκε από την... απόλυτη καταστροφή, ένα βήμα πριν από τα playoffs της Euroleague.

Η Μονακό πέρασε... δύσκολα στη φετινή σεζόν (και ακόμη περνάει), αλλά δεν τα παράτησε ποτέ. Οι «Μονεγάσκοι» είδαν τον Βασίλη Σπανούλη να φεύγει από τον πάγκο τους, αντιμετώπισαν πολύ σοβαρά ζητήματα στα αποδυτήρια μεταξύ των παικτών και τα οικονομικά τους προβλήματα μέχρι και σήμερα δεν παύουν να υπάρχουν. Ακόμη κι έτσι βρίσκονται.. ένα βήμα μακριά από τα playoffs της Euroleague.

Οι Γάλλοι θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα playoffs στο «Athens Telekom Center» απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR ﻿(21/4) και είναι δεδομένο πως δεν θέλουν να αφήσουν την ευκαιρία τους να πάει χαμένη. Βέβαια, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως σε περίπτωση που ηττηθούν θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για την 8η θέση, παίζοντας με τον νικητή του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας. Πώς όμως η Μονακό των... χιλίων προβλημάτων έφτασε έως εδώ;

Η Μονακό χωρίς τον Σπανούλη και το πρόβλημα των απουσιών

Η αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη, πριν από οκτώ αγωνιστικές, δεν ανέκοψε την πορεία της ομάδας, η οποία «έτρεξε» ρεκόρ 6-2 στο φινάλε της regular season και τερμάτισε στην 8η θέση, ισόβαθμη με τον Παναθηναϊκό (22-16). Μάλιστα, οι «πράσινοι» κράτησαν την ισοβαθμία χάρη στη νίκη με 107-97 στο ΟΑΚΑ, σε ένα από τα λίγα ματς όπου η Μονακό δεν κατάφερε να επιβληθεί σε αυτή την περίοδο.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως σε αυτό το διάστημα η Μονακό αγωνίστηκε ουσιαστικά με rotation 8-9 παικτών, δείχνοντας τεράστια αντοχή και προσαρμοστικότητα. Παίκτες όπως οι Τζέιμς, Οκόμπο και Στραζέλ ανέλαβαν μεγαλύτερο φορτίο, ενώ το frontcourt με Χέιζ και Τάις κράτησε ισορροπία κοντά στο καλάθι.

Οι νίκες απέναντι σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, η Εφές, η Αρμάνι, η Βιλερμπάν, η Μπαρτσελόνα και η Χάποελ αποδεικνύουν πως η Μονακό δεν είναι απλώς «επιζήσασα», αλλά μια ομάδα που μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη, ειδικά όταν βρίσκει ρυθμό.

Πώς η Μονακό μπήκε σε... survival mode και κατάφερε να επιβιώσει

Τα δεδομένα είναι διαφορετικά για κάθε παίκτη της Μονακό και μπορούμε να τα χωρίσουμε σε... υποομάδες. Παίκτες όπως ο Οκόμπο, ο Λόιντ, ο Μπλόσομγκειμ, ο Μοτεγιούνας, θα δουν το συμβόλαιο τους να λήγει το καλοκαίρι του 2026. Αυτό σημαίνει πως οι παίκτες, ακόμη κι αν δε θέλουν να μείνουν στη Μονακό παίζουν για το επόμενο τους συμβόλαιο και δε θέλουν σε καμία περίπτωση να... ρίξουν την αξία του «χρηματιστηρίου» τους. Μάλιστα, δεν αποκλείεται ένας από τους ενδιαφερόμενους για τον Μπλόσομγκειμ να είναι και ο Ολυμπιακός, αφού υπάρχουν δημοσιεύματα που συνδέουν τον παίκτη με την ομάδα του Πειραιά.

Περνάμε στην δεύτερη υποομάδα εκεί που συναντάμε παίκτες όπως ο Τζέιμς, ο Στραζέλ, ο Ντιαλό και ο Ζαϊτέ. Αν και για τον πρώτο είναι ξεκάθαρο πως ούτε θέλει να χαλάσει την εικόνα του και θέλει πάντοτε να νικάει, οι παίκτες αυτοί ανήκουν στην κατηγορία που το συμβόλαιο τους λήγει το καλοκαίρι του 2027. Αυτό δε σημαίνει πως δε σκέφτονται απαραίτητα έναν επόμενο σταθμό. Τα συμβόλαια σπάνε πλέον... εύκολα με μικρά ή μεγάλα buyout. Ωστόσο, κανείς δε μπορεί να πει με βεβαιότητα πως η Μονακό θα αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα και την επόμενη σεζόν. Είτε βρίσκεται στον πάγκο ο Μαρκοϊσβίλι (που κάνει ό,τι μπορεί), είτε βρεθεί κάποιος άλλος.

Ποιοι παίκτες της Μονακό θα δώσουν τον πρώτο «τελικό»

Παρά τα προβλήματα, η Μονακό απέδειξε ότι διαθέτει χαρακτήρα και αγωνιστική ταυτότητα. Χρειαζόταν ένα μικρό «κλικ» για να μπει απευθείας στα playoffs, κάτι που δεν ήρθε, αλλά η εικόνα της μόνο απογοητευτική δεν ήταν αντιθέτως, ξεπέρασε τις προσδοκίες σε μια σεζόν γεμάτη δυσκολίες.

Το μεγάλο ερώτημα ενόψει ΟΑΚΑ είναι το ποιοι παίκτες θα είναι τελικά διαθέσιμοι. Με τις απουσίες να αλλάζουν συνεχώς, η σύνθεση της Μονακό παραμένει «ρευστή», κάτι που την κάνει ακόμη πιο απρόβλεπτη για τον αντίπαλο.

Το ρόστερ της Μονακό αυτήν τη στιγμή αποτελείται από τους:

Γκαρντ: Στραζέλ, Μάικ Τζέιμς, Οκόμπο, Νέντοβιτς (τραυματίας), Ταρπέι (τραυματίας)

Στραζέλ, Μάικ Τζέιμς, Οκόμπο, Νέντοβιτς (τραυματίας), Ταρπέι (τραυματίας) Φόργουορντ: Μπλόσομγκεϊμ, Ντιαλό, Μπεγκαρίν, Μίροτιτς (τραυματίας)

Μπλόσομγκεϊμ, Ντιαλό, Μπεγκαρίν, Μίροτιτς (τραυματίας) Σέντερ: Κεβάριους Χέιζ, Ντάνιελ Τάις.

Παραμένει ακόμη... ερώτημα το αν θα είναι όλοι από αυτούς διαθέσιμοι.