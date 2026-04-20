Euroleague: Στην Αθήνα η Μονακό για το ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR -Τι δήλωσε ο Μαρκοϊσβίλι - iefimerida.gr

Η Μονακό είναι έτοιμη για το καθοριστικό παιχνίδι στα play in της Euroleague, κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.﻿

Στο Telekom Center Athens (21/4 - 21:00), οι δύο ομάδες θα παίξουν σε 40 λεπτά την έβδομη θέση. Ο νικητής προκρίνεται στα playoffs της Euroleague, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια.

Με τον ηττημένο να αντιμετωπίζει τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα - Ερυθρού Αστέρα, ώστε να προκύψει και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού.

Οι Μονεγάσκοι έφτασαν στην Αθήνα το απόγευμα της Δευτέρας, με τον προπονητή τους, Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι να στέκεται στη δυσκολία που αντιμετωπίζει με το σφιχτό rotation, λόγω των τραυματισμών.

Ενώ παράλληλα, έχρισε την ομάδα του αουτσάιντερ, απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

«Το να παίζεις με 8 παίκτες δεν είναι δύσκολο. Είναι υπεραρκετό για κάθε αγώνα. Το πρόβλημα είναι η επανάληψη: προετοιμασία, δημιουργία καταστάσεων 5 εναντίον 5, προπόνηση, σχεδιασμός και ξεκούραση ορισμένων παικτών και ενδεχομένως να έχουμε τρεις αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του τελικού του Κυπέλλου Γαλλίας το Σάββατο.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς. Θα είμαστε το αουτσάιντερ, αλλά γνωρίζουμε πόσο καλοί και ταλαντούχοι είναι οι παίκτες μας. Οπότε θα πάμε εκεί με τη νοοτροπία να παλέψουμε μέχρι το τέλος».

Ο Αταμάν τόνισε πως ο Παναθηναϊκός AKTOR σκέφεται τη Μονακό και μόνο

Λίγο νωρίτερα, το μεσημέρι της Δευτέρας ολοκληρώθηκε και η προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR. Οι «πράσινοι» βρέθηκαν για πρώτη φορά στα play in της Euroleague και δε θέλουν να μπλέξουν περισσότερο.

Η νίκη θα τους εξασφαλίσει την έβδομη θέση και θα τους βάλει στα playoffs, με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει πως η ομάδα του δεν μπορεί να σκέφτεται το Final Four, αλλά το παιχνίδι κόντρα στη Μονακό.

«Είναι… τελικός. Δεν είναι ώρα να σκεφτόμαστε πως θα έχουμε κι άλλη ευκαιρία σε περίπτωση ήττας. Είναι «τελικός» για εμάς και τον κόσμο μας. Θα χρειαστεί απίθανη, επιθετική και καυτή ατμόσφαιρα γιατί έχουμε απέναντι μία σπουδαία, έμπειρη ομάδα, που επίσης έχει επίγνωση της κατάστασης, πως πρόκειται για νοκ άουτ παιχνίδι. Πρόκειται για δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να παλέψουμε και να πάρουμε τη νίκη πρόκριση για τα playoffs».