Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Μοιρασιά στον Βόλο - Ο ΟΦΗ επικράτησε της Athens Kallithea με 1-0 - iefimerida.gr

Bόλος και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1, ενώ ο ΟΦΗ επικράτησε της Athens Kallithea με 1-0, για τη 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 38ο λεπτό, όταν από ωραία συνεργασία ο Νταβίντ Μαρτίνες μπήκε στην περιοχή, έκανε το γύρισμα και ο Αντόνιο Θαρθάνα με ωραίο τελείωμα έδωσε προβάδισμα στο συγκρότημα της Μαγνησίας νικώντας τον Αλεξέι Κοσέλεφ.

Εξίσου ωραίο ήταν και το γκολ της ισοφάρισης των φιλοξενούμενων «κυανόλευκων»: στο 76΄ ο Παναγιώτης Τσαντήλας δέχθηκε την πάσα από τον Μακανά Μπακού στην πλάτη της άμυνας του Βόλου και τελείωσε εξαιρετικά τη φάση πλασάροντας τον Αντεμπάγιο Αντελέγε.

Tην ίδια ώρα, ο ΟΦΗ διπλασίασε τις νίκες του στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε 1-0 της Athens Kallithea στο γήπεδο «Γρηγόρης Λαμπράκης», σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική.

Ο Σαλσέδο σκόραρε στο 45ο λεπτό, μετά από μπαλιά του Καραχάλιου, μετουσιώνοντας σε γκολ την υπεροχή των περσινών φιναλίστ στο πρώτο ημίχρονο. Στο β΄ μέρος ο Κώστας Μπράτσος επιστράτευσε κάποιους βασικούς ποδοσφαιριστές που είχαν μείνει εκτός 11άδας και οι γηπεδούχοι ανέβηκαν και απείλησαν με ισοφάριση, με κορυφαία στιγμή μία κεφαλιά του Ματίγεβιτς, που απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή. Η ομάδα της Καλλιθέας παραμένει χωρίς βαθμό στη League Phase, έχοντας δώσει πάντως τα δύο κατά τεκμήριο δυσκολότερα παιχνίδια της (το προηγούμενο ήταν με τον Παναθηναϊκό).

Να σημειωθεί ότι στον ΟΦΗ υπάρχει ανησυχία για τον Ταξιάρχη Φούντα, που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.