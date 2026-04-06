Μιρτσέα Λουτσέσκου: Παραμένει κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του -Eξετάζεται τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης - iefimerida.gr

Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Βουκουρεστίου παραμένει ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερά κρίσιμη.

«Η κατάσταση του Μίρτσεα Λουτσέσκου θα επανεκτιμηθεί την Τρίτη. Θα εξεταστεί η πιθανότητα τοποθέτησης συσκευής καρδιακής υποβοήθησης μηχανικά», αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ενημέρωση του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται από την περασμένη εβδομάδα ο 80χρονος προπονητής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου την περασμένη Παρασκευή, με την υγεία του επιδεινώνεται το τελευταίο 48ωρο, εξέλιξη που οδήγησε στη διασωλήνωσή του.

Ο έμπειρος τεχνικός έχει δίπλα του όλη την οικογένειά του, με τον γιο του και προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, να μεταβαίνει στο Βουκουρέστι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό για τα play-offs της Super League.

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Βουκουρεστίου για την κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου

«Σήμερα (σ.σ. Μεγάλη Δευτέρα), πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ιατρικών ομάδων που φροντίζουν τον κ. Μιρτσέα Λουτσέσκου (καρδιολογία, ΜΕΘ, καρδιοχειρουργική, αιματολογία), μαζί με έναν Ρουμάνο καρδιολόγο που εργάζεται στη Γαλλία, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας. Η οικογένεια του ασθενούς παρευρέθηκε επίσης σε αυτή τη συνάντηση.

Προς το παρόν, η απόφαση είναι ότι η θεραπεία που ξεκίνησε θα συνεχιστεί, αξιολογώντας την ορθότητά της.

Αύριο (σ.σ. Μεγάλη Τρίτη), η κατάσταση του ασθενούς θα επανεκτιμηθεί και θα ληφθεί υπόψη η πιθανότητα μιας επεμβατικής παρέμβασης, τοποθέτηση μιας συσκευής καρδιακής υποβοήθησης μηχανικά.

Θα επανέλθουμε στην ιατρική κατάσταση του ασθενούς σε επόμενα δελτία τύπου».