Μίλτος Τεντόγλου: Η ευρωπαϊκή κορυφή και ένα χρυσό μετάλλιο μακριά από ένα ιστορικό ρεκόρ για τον Έλληνα «Βασιλιά» του μήκους - iefimerida.gr

Ο Μίλτος Τεντόγλου θέλει να κρεμάσει για μία ακόμη φορά το χρυσό μετάλλιο στον λαιμό του και να γράψει ιστορία με τα ελληνικά χρώματα στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι έτοιμος να μπει στο Alexander Stadium του Μπέρμιγχαμ με έναν ξεκάθαρο στόχο: Να προσθέσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του και να γράψει για ακόμη μία φορά το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού στίβου.

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Ο Μίτλος Τεντόγλου διεκδικεί το τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μετά τις επιτυχίες του στο Βερολίνο το 2018, στο Μόναχο το 2022 και στη Ρώμη το 2024. Αν τα καταφέρει, δεν θα πρόκειται απλώς για ακόμη μία σπουδαία νίκη. Θα ισοφαρίσει ένα ιστορικό επίτευγμα στο μήκος, αυτό της θρυλικής Γερμανίδας Χάικε Ντρέσλερ.

Για τη «χρυσή» κορυφή ο Μίλτος Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα πατήσει στο σκάμμα του Alexander Stadium έχοντας δύο σαφείς στόχους. Ο πρώτος και αδιαπραγμάτευτος είναι η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Ο δεύτερος, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, είναι μια επίδοση αντάξια του ονόματός του και της εκπληκτικής φόρμας στην οποία βρίσκεται.

Ο Έλληνας άλτης έχει ήδη στα χέρια του την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026, με το εντυπωσιακό 8,66 μ., επίδοση που ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα. Παράλληλα, γνωρίζει πολύ καλά και το ρεκόρ αγώνων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο έχει ο ίδιος με 8,65 μ. από τη Ρώμη το 2024. Με άλλα λόγια, ο Τεντόγλου δεν χρειάζεται να αποδείξει σε κανέναν ότι είναι το μεγάλο φαβορί. Το έχει κάνει ήδη μέσα στο σκάμμα.

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Το 8,66 μ. δεν ήταν... πυροτέχνημα

Η εμφάνιση στον Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ήταν ίσως το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της φετινής αγωνιστικής του κατάστασης. Ο Τεντόγλου «προσγειώθηκε» στα 8,66 μ., ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα, όμως η συγκεκριμένη επίδοση δεν ήταν ένα μεμονωμένο ξέσπασμα. Η σειρά των αλμάτων του ήταν αυτή που έκανε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση.

Είχε άλμα στα 8,52 μ., ακόμη ένα στα 8,66 μ., το οποίο όμως έγινε με ευνοϊκό άνεμο, και ένα ακόμη στα 8,64 μ. Η εικόνα ήταν ξεκάθαρη: ο Τεντόγλου είχε σταθερότητα, αυτοπεποίθηση και κυρίως απόλυτο έλεγχο. Δύο φορές έφτασε μία ανάσα από το να καταρρίψει το πανελλήνιο ρεκόρ και, παρ' όλα αυτά, οι αναποδιές δεν επηρέασαν ούτε για στιγμή τη συγκέντρωσή του.

Αυτό είναι άλλωστε ένα από τα μεγαλύτερα «όπλα» του. Η ικανότητά του να διαχειρίζεται την πίεση, να παραμένει ψύχραιμος όταν όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του και να απαντά στους αντιπάλους του με μεγάλα άλματα. Ο Τεντόγλου έχει εξελιχθεί σε έναν αθλητή που δεν χρειάζεται απλώς ένα μεγάλο άλμα. Μπορεί να το επαναλάβει, ξανά και ξανά.

Από τα Βεργώτεια μέχρι το 8,61 μ. του Μονακό

Η φετινή διαδρομή του είχε ξεκινήσει περίπου δύο μήνες πριν από την ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ. Στις 16 Μαΐου, στα Βεργώτεια, ο Τεντόγλου αγωνίστηκε υπό βροχή, σε συνθήκες που δεν είναι οι αγαπημένες του, και κατάφερε να φτάσει στα 8,21 μ. Από εκεί και πέρα, όμως, άρχισε να ανεβάζει σταθερά στροφές.

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Οι μεγάλες επιδόσεις διαδέχονταν η μία την άλλη, μέχρι να έρθει το 8,61 μ. στο Μονακό, ένα άλμα που ο ίδιος χαρακτήρισε ως το καλύτερο φετινό του από τεχνικής άποψης μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και κάπου εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά του από τους περισσότερους αντιπάλους του. Ο Τεντόγλου δεν πηγαίνει στον τελικό με μία καλή φετινή επίδοση. Πηγαίνει έχοντας αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορεί να κινηθεί σε επίπεδα που για τους περισσότερους αθλητές αποτελούν σημείο αναφοράς ολόκληρης της καριέρας τους.

Η διαφορά του Τεντόγλου από τους αντιπάλους του

Η εικόνα των επιδόσεων εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί ο Τεντόγλου θεωρείται το απόλυτο φαβορί για την πρώτη θέση. Ο Ελβετός Σίμον Έχαμερ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας με καλύτερο άλμα στα 8,51 μ., ενώ τρίτος είναι ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, με 8,49 μ. Ο Πορτογάλος Γκέρσον Μπαλντέ έχει φέτος 8,46 μ., επίδοση που κουβαλά από τη νίκη του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Στον τελικό βρίσκονται επίσης ο Ιταλός Φραντσέσκο Έτορε Ιντσόλι, ο οποίος έχει ατομικό ρεκόρ 8,27 μ., αλλά προκρίθηκε με άλμα στα 8,34 μ. και ευνοϊκό άνεμο, καθώς και ο Σέρβος Λούκα Μπόσκοβιτς, ο οποίος σημείωσε 8,33 μ., επίσης με τη βοήθεια του ανέμου. Ο ελληνικός «διπλός» Ολυμπιονίκης, από την άλλη, προκρίθηκε με 8,26 μ. υπό κανονικές συνθήκες, με τον άνεμο στο +1,2. Η διαφορά είναι εμφανής. Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως ο Τεντόγλου έχει αφήσει εδώ και καιρό να εννοηθεί ότι τα περιθώριά του είναι ακόμη μεγαλύτερα.

Ένα χρυσό μετάλλιο μακριά από ένα ιστορικό ρεκόρ

Ο τελικός του Μπέρμιγχαμ έχει, επομένως, ξεχωριστή σημασία. Αν ο Τεντόγλου ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, θα στεφθεί για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης στον ανοιχτό στίβο, μετά το Βερολίνο το 2018, το Μόναχο το 2022 και τη Ρώμη το 2024. Και τότε θα ισοφαρίσει την ιστορική επίδοση της Χάικε Ντρέσλερ στο μήκος.

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Η ιστορία, μάλιστα, έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Η θρυλική Γερμανίδα ήταν παρούσα στο πρώτο χρυσό μετάλλιο του Τεντόγλου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το 2018, στο Βερολίνο, δεν βρισκόταν εκεί μόνο ως μία από τις μεγαλύτερες μορφές που γνώρισε ποτέ το αγώνισμα. Είχε προσφέρει εθελοντική εργασία στη διοργάνωση, φροντίζοντας το σκάμμα.

Λίγα λεπτά μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία του Γρεβενιώτη άλτη, ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι, που παρακολουθούσε από τις κερκίδες, τον παρότρυνε να χαιρετήσει την Ντρέσλερ. Ο Μίλτος ασπάστηκε τη Γερμανίδα θρύλο και οι δυο τους μοιράστηκαν ένα σπάνιο φωτογραφικό στιγμιότυπο, το οποίο απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη αξία με το πέρασμα των χρόνων. Τώρα, ο Τεντόγλου βρίσκεται μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία: να φτάσει τις τέσσερις ευρωπαϊκές κορυφές και να βάλει το όνομά του δίπλα σε εκείνο της Ντρέσλερ.

Το σκάμμα είναι... δικό του

Στο τέλος, όμως, όλα θα κριθούν εκεί όπου ο Τεντόγλου αισθάνεται πιο άνετα από οπουδήποτε αλλού. Στο σκάμμα. Οι αριθμοί τον χρίζουν μεγάλο φαβορί. Η φετινή του εικόνα επιβεβαιώνει τον τίτλο. Η εμπειρία του από μεγάλες διοργανώσεις είναι τεράστια και η ικανότητά του να διαχειρίζεται την πίεση αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του.

Το χρυσό μετάλλιο μοιάζει να εξαρτάται κυρίως από τον ίδιο. Και αν βρει το άλμα που ψάχνει, τότε το ερώτημα δεν θα είναι μόνο αν θα κατακτήσει ακόμη έναν ευρωπαϊκό τίτλο Θα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι, όταν όλα τα φώτα ανάβουν και η μεγάλη στιγμή φτάνει, το σκάμμα γίνεται... δικό του και ο ύμνος που ηχεί στο στάδιο, είναι ελληνικός.