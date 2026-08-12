Ο Μίλτος Τεντόγλου μεγαλώνει τον μύθο του: Το «χρυσό» άλμα, οι επικές δηλώσεις για το ξεχασμένο μετάλλιο και η απονομή - iefimerida.gr

Ο Μίλτος Τεντόγλου μαγνητίζει τα βλέμματα στους αγώνες του, είτε με τα άλματά του είτε με τις δηλώσεις του, όπως απέδειξε (και) στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο Air Miltos έγραψε ιστορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, καθώς έγινε ο πρώτος άλτης του μήκους στην ιστορία με τέσσερα χρυσά μετάλλια, και, μάλιστα, συνεχή.

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Ο αγώνας

Ο Τεντόγλου έθεσε τις βάσεις από το πρώτο άλμα, όπου «πέταξε» στα 8,27μ.

Το δεύτερο ήταν λίγο πιο χαμηλά, στα 8,19μ., με τον Εχάμερ να κάνει άλμα στα 8,29μ. και να περνάει πρώτος, με τον Μίλτο να είναι δεύτερος.

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Στην τρίτη του προσπάθεια πάτησε πολύ πίσω, κάτι που του στοίχισε την επιστροφή στην πρώτη θέση, αφού το άλμα μετρήθηκε πάλι 8,27μ.!

Στην τέταρτη προσπάθεια έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα. Αφού... τσαντίστηκε που έχασε το προβάδισμα, «πέταξε» στα 8,44μ. και πήρε το προβάδισμα, κάτι που πανηγύρισε έντονα, εικόνα που σπάνια βλέπουμε από τον Γρεβενιώτη Ολυμπιονίκη.

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Ο Εχάμερ μετά το 8,44μ. χαμογέλασε αμήχανα, καταλαβαίνοντας πως θα έπρεπε να κάνει τεράστια υπέρβαση για να ξεπεράσει τον Έλληνα πρωταθλητή. Έκανε ένα καλό άλμα στα 8,22μ. και είχε άλλες δύο ευκαιρίες για να κάνει την έκπληξη.

Στην 5η προσπάθεια ο Τεντόγλου αποφάσισε να μη δοκιμάσει και να πάρει μια ανάσα, αφού είδε ότι κανείς δεν μπορούσε να τον απειλήσει.

Τελικά, δεν έκανε ούτε το έκτο άλμα, αφού δεν χρειάστηκε, και πανηγύρισε την τεράστια νίκη του, το 4ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ξέχασε το μετάλλιο και έτρεξε να το βρει -«Έκανα μ@@@@@α, σόρι»

Σε μια... απολαυστική, όπως εξελίχθηκε, συνέντευξη στην ΕΡΤ, είπε αρχικά:

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«Είναι φανταστική επίδοση. Ήταν δύσκολο να πηδήξεις. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Όλοι ήμασταν σε καλή κατάσταση, όλοι μπορούσαμε να κάνουμε 8,40μ. Εγώ ζορίστηκα πάρα πολύ. Έκανα υπερπροσπάθεια.

Αν είχε ευνοϊκό άνεμο θα έκανα μεγάλη επίδοση. Άφησα το 5ο άλμα γιατί ήμασταν επτά στο τέλος και ήθελα να πάρω μια ανάσα, αλλά δεν με πέρασαν και δεν έκανα το έκτο άλμα. Ο Πομάσκι μου είπε "είσαι μεγάλος"», ανέφερε στην κάμερα της ΕΡΤ.

Ο Τεντόγλου για μια στιγμή... ξέχασε ότι ήταν ζωντανά στον αέρα και του ξέφυγε ένα «γαλλικό», όταν συνειδητοποίησε ότι είχε αφήσει κάπου το μετάλλιο που του έδωσαν πριν από την απονομή, για χάρη των φωτογράφων.

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«Ξέχασα το μετάλλιο, έκανα μ@@@@@α, σόρι», είπε στην κάμερα, καταλαβαίνοντας το λάθος του, και έφυγε... σφαίρα να το βρει στη μεικτή ζώνη, πριν πάει στην απονομή.

Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου [βίντεο]

Η απονομή του μεταλλίου έγινε μέσα σε αποθέωση από το κοινό και υπό το χειροκρότημα των δύο αντιπάλων του, του Ελβετού Εχάμερ και του Βούλγαρου Σαραμπογιούκοφ, που ανέβηκαν στο δεύτερο και τρίτο σκαλί του βάθρου αντίστοιχα.

Την απονομή έκανε ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος, ενώ στη συνέχεια έγινε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου προς τιμήν του Τεντόγλου.

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Ο πίνακας των μεταλλίων του Μίλτου Τεντόγλου

Ολυμπιακοί Αγώνες

Χρυσό: 2020 Τόκιο

Χρυσό: 2024 Παρίσι

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα﻿

Αργυρό: 2022 Γιουτζίν

Χρυσό: 2023 Βουδαπέστη

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου

Χρυσό: 2022 Βελιγράδι

Χρυσό: 2024 Γλασκώβη

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Χρυσό: 2018 Βερολίνο

Χρυσό: 2022 Μόναχο

Χρυσό: 2024 Ρώμη

Χρυσό: 2026 Μπέρμιγχαμ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου

Χρυσό: 2019 Γλασκώβη

Χρυσό: 2021 Τορούν

Χρυσό: 2023 Κωνσταντινούπολη

Ευρωπαϊκοί Αγώνες

Χρυσό: 2023 Κρακοβία-Μαλοπόλσκα



Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23

Χρυσό: 2019 Γκέβλε

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων

Αργυρό: 2016 Μπίντγκοστς



Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20

Χρυσό: 2017 Γκροσέτο



Continental Cup (με Μεικτή Ευρώπης)

Αργυρό: 2018 Οστράβα

