Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ έκανε step up όσο ο Ολυμπιακός σκανάρει την αγορά για τον... αντί-Μοντέρο [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ βγήκε μπροστά για τον Ολυμπιακό, την ώρα που ο οργανισμός αναζητά τον αντικαταστάτη του Γιαν Μοντέρο.

Το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής κανείς δεν περίμενε να ακούσει τα δυσάρεστα. Ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως τον τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο τον έμαθαν στην ομάδα μία ώρα πριν το ματς.

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Όλο αυτό το διάστημα οι Πειραιώτες χρειάστηκαν υπερβάσεις, ένεκα της λειψανδρίας τους και ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ ήταν αυτός που μετέτρεψε τον εαυτό του σε μπροστάρη. Ο πολιτογραφημένος Βούλγαρος έψαχνε και αυτός τα πατήματά του, σε μία νέα ομάδα, χωρίς όμως να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για το ταλέντο του.

Άλλωστε, κλήθηκε να γεμίσει τα παπούτσια του πολύ σημαντικού την περασμένη πενταετία, Τόμας Γουόκαπ. Και μπορεί μπροστά στον… δαντελένιο Γιαν Μοντέρο να μην έμοιαζε το ίδιο προσαρμοσμένος, αλλά η απουσία τόσο του Δομινικανού, όσο και των Εβάν Φουρνιέ, Τάιλερ Ντόρσεϊ το τελευταίο διάστημα, έκανε τον Μίλερ ΜακΙντάιρ πρωταγωνιστή.

Η απουσία του Μοντέρο και των υπολοίπων ελευθέρωσε τον ΜακΙντάιρ

Από το ξεκίνημα της σεζόν, ο Ολυμπιακός αναζητά τους ρόλους του και τα δίδυμα στο παρκέ. Η επίθεσή του πετούσε… φωτιές λόγω του ταλέντου του, αλλά η άμυνά του είχε θέματα.

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Το δίδυμο του Μίλερ ΜακΙντάιρ με τον Ντόρσεϊ δε δούλευε καλά και ο πρώτος δεν είχε τις απαιτούμενες μπάλες στην επίθεση για να νιώσει αυτοπεποίθηση. Η απουσία τόσο του Ντόρσεϊ λόγω της τιμωρίας του, όσο και των Φουρνιέ, Μοντέρο, τον άφησαν μόνο του.

Δεν είναι τυχαίος παίκτης ο… λύκος, όπως είναι το παρατσούκλι του, αλλά χρειαζόταν λίγο χώρο δράσης περισσότερο. Ανεβάζοντας κατακόρυφα και τα λεπτά του και το USG% του ένιωσε άνετα στο παρκέ και έδειξε το επιθετικό του ταλέντο για τον Ολυμπιακό.

Που ναι μεν είναι στην αγορά, γιατί χρειάζεται έναν παίκτη ως αντικαταστάτη του Μοντέρο, αναμένοντας να φανεί και τι θα συμβεί με την περίπτωση του Ντόρσεϊ. Ωστόσο, εντός της ομάδας έχει πλέον έναν floor general στον οποίο μπορεί να βασιστεί, για τη μετά Γουόκαπ εποχή.

Έναν πόιντ γκαρντ που αποκτήθηκε ως αναβάθμιση και τέτοια είναι στο παρκέ, ειδικότερα στο επιθετικό κομμάτι. Μπορεί στο σουτ να είναι streaky, όμως αυτό δε σημαίνει πως μπορεί να τον σταματήσουν εύκολα οι αντίπαλες άμυνες, όπως είδαμε και απέναντι στην Αρμάνι.

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Η κατακόρυφη άνοδος των αριθμών του Μίλερ ΜακΙντάιρ

Με την Αρμάνι Μιλάνο, ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ έστησε… πάρτι με 24 πόντους, όντας καθοριστικός στη νίκη του Ολυμπιακού. Στα τέσσερα παιχνίδια που έμεινε επί της ουσίας… μόνος του (στη Βαρκελώνη είχε τον Μοντέρο), ο ΜακΙντάιρ έγραψε μέσο όρο 15.5 πόντων, 5.3 ασίστ και 3.8 ριμπάουντ.

Μέχρι τότε ο ίδιος παίκτης μετρούσε 3.4 σε 16.8 λεπτά, μαζί με 5 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ. Προφανώς και η εξήγηση έχει να κάνει με το USG% και τις κατοχές που διαχειρίζεται, αλλά και τη στόφα ηγέτη που έχει, μαζί με το ταλέντο του για να βγει μπροστά, τώρα που ο Ολυμπιακός τον χρειάζεται.