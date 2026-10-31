Μίλαν - Ίντερ 3-1: Οι «ροσονέρι» καθάρισαν από το πρώτο ημίχρονο το ντέρμπι και έβαλαν... φωτιά στην κορυφή της Serie A! - iefimerida.gr

Η Μίλαν ήταν η απόλυτη θριαμβεύτρια του «derby della madonnina», καθώς υπέταξε με 3-1 την Ίντερ για την 10η αγωνιστική της Serie A.

Το ήθελε πολύ και το πήρε! Η δέκατη αγωνιστική της Serie A ξεχώριζε για το «derby della madonnina» ανάμεσα σε Μίλαν και Ίντερ, όμως οι «ροσονέρι» το μετέτρεψαν σε παράσταση για έναν ρόλο, καθώς υπέταξαν με 3-1 την συμπολίτισσα και έβαλαν... φωτιά στην κορυφή του πρωταθλήματος.

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Πλέον, η ομάδα του Αμορίμ βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας με 21 βαθμούς. Πρώτη παρέμειναν οι «νερατζούρι», οι οποίοι «μετράνε» 25 βαθμούς και... συγκατοικούν με την Λάτσιο. Με την ομάδα του Γκατούζο να έχει την ευκαιρία να πατήσει κορυφή μόνη της.

Μίλαν - Ίντερ: Όλα κρίθηκαν στο πρώτο ημίχρονο

Οι παίκτες της Μίλαν μπήκαν στο παιχνίδι με το πόδι στο... γκάζι και άνοιξαν το σκορ μόλις στο τέταρτο λεπτό. Ο Μορέιρα απέφυγε ωραία από τα δεξιά τον Κάρλος Αουγκούστο και σέντραρε για τον Πούλισικ, με τον Αμερικανό να πιάνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, «γράφοντας» το 1-0.

Το πόδι δεν βγήκε από το γκάζι και οι «ροσονέρι» σκόραραν για δεύτερη φορά με την συμπλήρωση 10 λεπτών. Ο Μορέιρα ήταν και πάλι ο δημιουργός και «σέρβιρε» στον Ραμπιό, ο οποίος σκόραρε για το 2-0.

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Οι «νερατζούρι» προσπάθησαν να αντιδράσουν και τα κατάφεραν, καθώς στο 22' μείωσαν με τον Μπαστόνι και μπήκαν ξανά στο παιχνίδι. Ο Τσαλχάνογλου εκτέλεσε το κόρνερ, με τον Ακάντζι να παίρνει την πρώτη κεφαλιά και την μπάλα να καταλήγει στον Ιταλό στόπερ, ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα για το 2-1.

Η ομάδα του Κίβου ήταν καλύτερη στη συνέχεια, πήρε τα «ηνία» του παιχνιδιού, αλλά δέχθηκε τρίτο γκολ κόντρα στην ροή του παιχνιδιού. Ο Μορέιρα μετά τις δύο ασίστ έγινε και σκόρερ, καθώς στο 43' σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ, διαμορφώνοντας το 3-1, που ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα.