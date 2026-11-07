Μια σχέση ζωής με τον ΠΑΟΚ που δεν έχει ημερομηνία λήξης για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς - iefimerida.gr

Από μεταγραφή του 2020 σε έναν ζωντανό θρύλο της Τούμπας και το όνομα αυτού Αντρίγια Ζίβκοβιτς που ρίχνει... άγκυρα στον ΠΑΟΚ, μια σχέση που ξεπερνά τα ποδοσφαιρικά όρια.

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που περνούν από μια ομάδα, προσφέρουν, κατακτούν τίτλους και κάποια στιγμή αποχωρούν. Και υπάρχουν κι εκείνοι που καταφέρνουν να γίνουν ένα με την ιστορία, την ταυτότητα και την ψυχή ενός συλλόγου. Για πολλά, πολλά χρόνια.

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ΠΑΟΚ και Ζίβκοβιτς ετοιμάζονται να συνεχίσουν μαζί για πολλά ακόμη χρόνια, με τη νέα συμφωνία των δύο πλευρών για τα επόμενα 4+1 χρόνια να επιβεβαιώνει ότι η σχέση του Σέρβου με τον Δικέφαλο έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια μιας συνεργασίας.

Από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι και το 2031, ο Ζίβκοβιτς ετοιμάζεται να συμπληρώσει 11 χρόνια στην Τούμπαμ γεμάτα μεγάλες στιγμές, τίτλους, ευρωπαϊκές βραδιές, προσωπικές διακρίσεις και, πάνω απ' όλα, μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης που δύσκολα συναντά κανείς στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Η προσωπική παρέμβαση Σαββίδη και το κοινό όραμα

Καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας έπαιξε και ο Ιβάν Σαββίδης. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέλαβε προσωπικά την υπόθεση, έχοντας απευθείας επικοινωνία με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό, θέλοντας να του δείξει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πόσο σημαντικός είναι για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.

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Επί της ουσίας, ο Αντρίγια αποτελεί ένα από τα πρόσωπα πάνω στα οποία θέλει να στηριχθεί ο ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια. Οι δύο άνδρες βρήκαν κοινό σημείο αναφοράς την επιθυμία να συνεχίσουν μαζί, με στόχο να οδηγήσουν τον Δικέφαλο σε νέες επιτυχίες και στην κατάκτηση ακόμη μεγαλύτερων στόχων.

Η Τούμπα έγινε το... σπίτι του Ζίβκοβιτς

Όταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έφτασε στη Θεσσαλονίκη, τον Σεπτέμβριο του 2020, προερχόμενος από την Μπενφίκα, λίγοι μπορούσαν να προβλέψουν πόσο ισχυρός θα γινόταν ο δεσμός του με τον ΠΑΟΚ. Η ποιότητά του, ωστόσο, φάνηκε σχεδόν αμέσως.

Το ντεμπούτο του απέναντι στην πρώην ομάδα του έδωσε τις πρώτες υποσχέσεις, ενώ η εμφάνισή του στη σπουδαία νίκη με 4-1 επί της Αϊντχόφεν, με δύο γκολ και μία ασίστ, αποτέλεσε την ιδανική συστάσεις προς τον κόσμο του Δικεφάλου.

Ο Σέρβος δεν άργησε να γίνει ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα της εξέδρας. Λίγους μήνες μετά την άφιξή του πανηγύρισε και τον πρώτο του τίτλο με την ασπρόμαυρη φανέλα, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας τη σεζόν 2020-21.

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Οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, οι δύο παρουσίες στα προημιτελικά του Conference League και φυσικά η κορυφαία στιγμή, η κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024, αποτελούν σημαντικούς σταθμούς σε μια πορεία που συνεχίζεται. Και αν υπάρχει μία σεζόν που ξεχωρίζει περισσότερο από τις υπόλοιπες σε προσωπικό επίπεδο, αυτή είναι αναμφίβολα η χρονιά του πρωταθλήματος.

Ο Ζίβκοβιτς πραγματοποίησε τότε την πιο παραγωγική του σεζόν με τον ΠΑΟΚ, καταγράφοντας 18 γκολ και 13 ασίστ σε 49 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ιστορικής επιτυχίας. Η ατομική αναγνώριση ως MVP της ομάδας ήρθε ως φυσική επιβράβευση της προσφοράς του.

Οι αριθμοί ενός ποδοσφαιριστή που γράφει ιστορία

Η προσφορά του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ δεν περιορίζεται μόνο στις μεγάλες εμφανίσεις και στις στιγμές που έκριναν παιχνίδια. 70 ευρωπαϊκές συμμετοχές, περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, 69 γκολ με την ασπρόμαυρη φανέλα, όντας δεύτερος στη λίστα των ξένων σκόρερ του συλλόγου, πίσω από τον Νέτο Γκουερίνο.

72 ασίστ, επίδοση που τον έφερε στην κορυφή της ιστορικής λίστας της ομάδας, 291 συμμετοχές, αριθμός που τον έχει φέρει πίσω μόνο από τον Αντρέ Βιεϊρίνια στη λίστα των ξένων ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες παρουσίες. Υπάρχει, όμως και κάτι πολύ... μεγαλύτερο από τους αριθμούς.

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Είναι ο αρχηγός, ο ηγέτης των αποδυτηρίων, ένας ποδοσφαιριστής που έχει ζήσει διαφορετικές εποχές του συλλόγου και έχει καταφέρει να παραμείνει σταθερό σημείο αναφοράς. Έχει συνεργαστεί με διαφορετικούς προπονητές, έχει δει συμπαίκτες να έρχονται και να φεύγουν, έχει περάσει από δύσκολες περιόδους και έχει πανηγυρίσει μεγάλες επιτυχίες.