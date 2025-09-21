Μια 23χρονη αναστατώνει το ιταλικό ποδόσφαιρο - Ανέλαβε πρόεδρος ομάδας - iefimerida.gr

Την προεδρία ομάδας της Serie C στην Ιταλία ανέλαβε μια 23χρονη.

Ο λόγος για Τερνάνα και την Κλαούντια Ρίτσο. Η κόρη του Τζιάν Λουίτζι Ρίτσο, επικεφαλής του «Villa Claudia Group», ενώ είναι ιδιοκτήτης και δύο κλινικών στην Ρώμη και τις Συρακούσες.

Παράλληλα, η νεαρή Ιταλίδα έχει δική της επιχείρηση ελαιοκαλλιέργειας στη Σικελία, με αυτό να είναι το μοναδικό στοιχείο που έχει γίνει γνωστό για την ίδια, μετά την ανάληψη της προεδρίας της ιταλικής ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ