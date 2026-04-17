Επιτυχής επέμβαση για τον Νίκο Χουγκάζ του ΠΑΟΚ στο Metropolitan Hospital - iefimerida.gr

Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο διεθνής καλαθοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Νίκος Χουγκάζ από τον εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός κ. Ευάγγελο Ευαγγέλου, Διευθυντή Ορθοπαιδικής του Metropolitan Hospital.
Ο αθλητής παρουσίασε ρήξη συνδέσμων και αστάθεια ποδοκνημικής, όπως επιβεβαιώθηκε από τις απεικονιστικές εξετάσεις. Η κατάστασή του επανεκτιμήθηκε έπειτα από περίοδο συντηρητικής αγωγής τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η χειρουργική αποκατάσταση, προκειμένου να επιστρέψει πλήρως λειτουργικός στη νέα αγωνιστική σεζόν.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά με τον αθλητή να έχει ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ θα ακολουθήσει εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης και φυσιοθεραπείας.
