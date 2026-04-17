 Επιτυχής επέμβαση για τον Νίκο Χουγκάζ του ΠΑΟΚ στο Metropolitan Hospital - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Επιτυχής επέμβαση για τον Νίκο Χουγκάζ του ΠΑΟΚ στο Metropolitan Hospital

Metropolitan Hospital
Metropolitan Hospital
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο διεθνής καλαθοσφαιριστής  του ΠΑΟΚ Νίκος Χουγκάζ από τον εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός κ. Ευάγγελο Ευαγγέλου, Διευθυντή Ορθοπαιδικής του Metropolitan Hospital.

Ο αθλητής παρουσίασε ρήξη συνδέσμων και αστάθεια ποδοκνημικής, όπως επιβεβαιώθηκε από τις απεικονιστικές εξετάσεις. Η κατάστασή του επανεκτιμήθηκε έπειτα από περίοδο συντηρητικής αγωγής τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η χειρουργική αποκατάσταση, προκειμένου να επιστρέψει πλήρως λειτουργικός στη νέα αγωνιστική σεζόν.

Ο Νίκος Χουγκάζ
Ο Νίκος Χουγκάζ

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά με τον αθλητή να έχει ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ θα ακολουθήσει εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης και φυσιοθεραπείας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

