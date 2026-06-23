 Η Ζάλγκιρις ρίχνει τη... βόμβα Βαλαντσιούνας, σύμφωνα με τους Λιθουανούς -Το τρομερό σύνολο που έχτισε το καλοκαίρι - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Η Ζάλγκιρις ρίχνει τη... βόμβα Βαλαντσιούνας, σύμφωνα με τους Λιθουανούς -Το τρομερό σύνολο που έχτισε το καλοκαίρι

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας στην Λιθουανία
Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας στη Λιθουανία / Φωτογραφία: AP
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Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αναμένεται να επιστρέψει στη Λιθουανία για λογαριασμό της Ζάλγκιρις, σύμφωνα με το Basketnews.

Το δεδομένο πως δεν θα συνέχιζε στο NBA το γνωρίζαμε εδώ και καιρό. Οι Νάγκετς ήθελαν να απαλλαγούν από το συμβόλαιό του και ο Λιθουανός αναμένει να συμβεί αυτό ως τις 8 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Basketnews, ο Βαλαντσιούνας θα υπογράψει συμβόλαιο δύο ετών στη Ζάλγκιρις, επιστρέφοντας για να παίξει στην πατρίδα του.

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Ο 34χρονος σέντερ συνδέθηκε πέρσι έντονα με τον Παναθηναϊκό AKTOR, αλλά οι Νάγκετς αρνήθηκαν να τον αποδεσμεύσουν.

Ο Βαλαντσιούνας απάντησε θετικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Λιθουανών, και φαίνεται πως θα ενισχύσει τη Ζάλγκιρις.

Η Ζάλγκιρις μπήκε πολύ δυνατά στις μεταγραφές και χτίζει πολύ δυνατό σύνολο

Δεν είναι μόνο ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, μιας και η Ζάλγκιρις μπορεί να έχασε τον Σιλβέν Φρανσίσκο, αλλά ενισχύθηκε ήδη με τις προσθήκες του Κάρσεν Έντουαρντς και του Σέιμπεν Λι στην περιφέρεια, όπως επίσης και με τον Στέρλινγκ Μπράουν αλλά και τον Μάριους Γκριγκόνις, αντί του Ίγκνας Μπραζντέικις.

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Το Depth Chart της Ζάλγκιρις με την προσθήκη του Βαλαντσιούνας

  • PG: Γουίλιαμς Γκος, Λο, Γκιεντράιτις
  • SG: Έντουαρντς, Λι, Μπουτκέβιτσιους
  • SF: Στ. Μπράουν, Γκριγκόνις, Ουλάνοβας
  • PF: Τουμπέλις, Σίλβα
  • C: Βαλαντσιούνας, Μπλάζεβιτς
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