Πέταξε για Γερμανία ο Κωνσταντέλιας -Άμεσες οι εξελίξεις για τη μετακίνησή του στην Ντόρτμουντ - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται καθ' οδόν για τη Γερμανία και όπως όλα δείχνουν, η Ντόρτμουντ θέλει να τον ντύσει στα «κιτρινόμαυρα».

Λένε πως όπου υπάρχει και καπνός, υπάρχει και φωτιά. Εδώ και δύο ημέρες, οι Γερμανοί είχαν επαναφέρει στο προσκήνιο το όνομα του Γιάννη Κωνσταντέλια και το ενδιαφέρον της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

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Με τις εξελίξεις, όπως φαίνεται, να είναι άμεσες και τον 23χρονο μεσοεπιθετικό να προβάρει τα «κιτρινόμαυρα» για να γίνει συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Ο Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί της Κυριακής (16/8) με ιδιωτική πτήση από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό τη Βεστφαλία. Εκεί όπου αναμένεται να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του, αφήνοντας πίσω το κεφάλαιο του ΠΑΟΚ.

Άμεσες οι εξελίξεις με Κωνσταντέλια και Ντόρτμουντ

Όπως όλα δείχνουν, η μετακίνηση αυτή αναμένεται να γίνει άμεσα, μιας και οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Κάτι που σημαίνει πως ο ΠΑΟΚ ενδέχεται να μην έχει τον Κωνσταντέλια στις προσεχείς αναμετρήσεις απέναντι στην Μπραν για τα προκριματικά του Conference League.

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Με τον Κωνσταντέλια να έχει ξεκινήσει ήδη εντυπωσιακά και αυτήν τη σεζόν, μετρώντας ήδη τρία γκολ και μία ασίστ στα προκριματικά του Europa League, απέναντι σε Ντιναμό Κιέβου και Άντερλεχτ.