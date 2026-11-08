Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη μεγάλη «μάχη» της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Basket League, αλλά και τις αναμετρήσεις Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Λίβερπουλ - iefimerida.gr

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει, αν μη τι άλλο, το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την Basket League.

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας υπάρχουν πολλές επιλογές. Ωστόσο, το βλέμμα όλων πέφτει στο μεγάλο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό AKTOR για τη Basket League.

Παράλληλα, υπάρχουν πολλά και σημαντικά παιχνίδια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με την Ίντερ να υποδέχεται στο Μιλάνο την Κόμο και τους παίκτες του Κίβου να θέλουν να δείξουν ποιοι είναι το... αφεντικό στην Ιταλία, ενώ στην Ισπανία η αναμέτρηση που κλέβει τις εντυπώσεις είναι το ματς μεταξύ της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα.

Αθλητικές μεταδόσεις: Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας

13:00 Μπαρτσελόνα-Μπρέογκαν, Magenta Sport 4

13:00 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, ΣΚΑΪ

13:15 Χέρενφεν-Φέγενορντ, Novasports Prime

13:30 Νάπολι-Λάτσιο, Magenta Sport 1

14:45 Athens Kallithea-Πανιώνιος, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

16:00 Κρίσταλ Πάλας- Λίβερπουλ, Novasports Premier League

16:00 Μπράιτον-Μπρέντφορντ, Novasports Prime

16:00 Σάντερλαντ-Τσέλσι, Novasports 6

16:00 Τζένοα-Μίλαν, Magenta Sport 1

17:15 Μαρούσι-Ολυμπιακός, ΣΠΟΡ ΦΜ TV2

18:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα

19:00 Ίντερ-Κόμο, Magenta Sport 1

20:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μούρθια, Magenta Sport 4

21:45 Φιορεντίνα-Γιουβέντους, Magenta Sport 1

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα, Magenta Sport 3

22:30 Εστρέλα-Μπενφίκα, Magenta Sport 2