 Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ρεάλ - Παναθηναϊκός AKTOR, Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης και Μαρία Σάκκαρη - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ρεάλ - Παναθηναϊκός AKTOR, Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης και Μαρία Σάκκαρη

Ο Παναθηναϊκός AKTOR καθάρισε στο φινάλε την Μπασκόνια
Ο Ματίας Λεσόρ πανηγυρίζει στο ματς με την Μπασκόνια / Φωτογραφία: ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Πλούσιο το μπασκετικό μενού στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/11) με τον Παναθηναϊκό AKTOR να φιλοξενείται από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πολύ μεγάλα παιχνίδια περιλαμβάνει το αποψινό μενού, με τη 10η αγωνιστική της EuroLeague να ξεκινάει με ένα μεγάλο ντέρμπι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης τρέχει με… 100 στα τελευταία της παιχνίδια, αλλά θα στερηθεί των υπηρεσιών των Μαλεντόν και Καμπάτσο, υποδεχόμενη τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό AKTOR που μετράει ρεκόρ 7-2.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «πράσινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τον Άρη και να συνεχίσουν την πολύ καλή τους πορεία στη EuroLeague. Τζάμπολ στις 21:45 και μετάδοση από το Novasports Prime.

Λίγη ώρα νωρίτερα, στις 21:00 στο Βελιγράδι, η Χάποελ Ιερουσαλήμ θα φιλοξενήσει σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι τον Άρη. Οι δύο ομάδες είναι αήττητες με πέντε νίκες στο Group A του EuroCup, σε ένα ματς που μεταδίδεται από το Novasports 4.

Εκτός έδρας αποστολή στο BCL για την ΑΕΚ, απέναντι στη Φάλκο στις 19:00 (Magenta Sport 4), ενώ νωρίς το πρωί, περίπου στις 12:30 η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη Μάγια Τζόιντ για τη φάση των «16» στο τουρνουά του Χονγκ Κονγκ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/11)

  • WTA - 12:30 Τζόιντ - Σάκκαρη, Novasports 6
  • EC - 19:00 Λιετκαμπέλις - Μανρέσα, Novasports 3
  • BCL - 19:00 Φάλκο - ΑΕΚ, Magenta Sport 4
  • FEC - 19:00 Προμηθέας - Όπαβα, ΣΠΟΡ FM TV1
  • EC - 19:30 Τσεντεβίτα Ολίμπια - Ντερτόνα, Novasports 5
  • FEC - 19:30 Ηρακλής - ΑΕΚ Λάρνακας, ΣΠΟΡ FM TV2
  • EC - 20:30 Μπόσνα - Μπότεβγκραντ, Novasports Start
  • EC - 21:00 Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης, Novasports 4
  • EL - 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ αθλητικές μεταδόσεις Παναθηναϊκός Ρεάλ Μαδρίτης χαποελ ιερουσαλημ Αρης αεκ μαρια σακκαρη μπάσκετ τένις Euroleague eurocup

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ