Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ρεάλ - Παναθηναϊκός AKTOR, Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης και Μαρία Σάκκαρη - iefimerida.gr

Πλούσιο το μπασκετικό μενού στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/11) με τον Παναθηναϊκό AKTOR να φιλοξενείται από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Πολύ μεγάλα παιχνίδια περιλαμβάνει το αποψινό μενού, με τη 10η αγωνιστική της EuroLeague να ξεκινάει με ένα μεγάλο ντέρμπι.
Η Ρεάλ Μαδρίτης τρέχει με… 100 στα τελευταία της παιχνίδια, αλλά θα στερηθεί των υπηρεσιών των Μαλεντόν και Καμπάτσο, υποδεχόμενη τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό AKTOR που μετράει ρεκόρ 7-2.
Οι «πράσινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τον Άρη και να συνεχίσουν την πολύ καλή τους πορεία στη EuroLeague. Τζάμπολ στις 21:45 και μετάδοση από το Novasports Prime.
Λίγη ώρα νωρίτερα, στις 21:00 στο Βελιγράδι, η Χάποελ Ιερουσαλήμ θα φιλοξενήσει σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι τον Άρη. Οι δύο ομάδες είναι αήττητες με πέντε νίκες στο Group A του EuroCup, σε ένα ματς που μεταδίδεται από το Novasports 4.
Εκτός έδρας αποστολή στο BCL για την ΑΕΚ, απέναντι στη Φάλκο στις 19:00 (Magenta Sport 4), ενώ νωρίς το πρωί, περίπου στις 12:30 η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη Μάγια Τζόιντ για τη φάση των «16» στο τουρνουά του Χονγκ Κονγκ.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/11)
- WTA - 12:30 Τζόιντ - Σάκκαρη, Novasports 6
- EC - 19:00 Λιετκαμπέλις - Μανρέσα, Novasports 3
- BCL - 19:00 Φάλκο - ΑΕΚ, Magenta Sport 4
- FEC - 19:00 Προμηθέας - Όπαβα, ΣΠΟΡ FM TV1
- EC - 19:30 Τσεντεβίτα Ολίμπια - Ντερτόνα, Novasports 5
- FEC - 19:30 Ηρακλής - ΑΕΚ Λάρνακας, ΣΠΟΡ FM TV2
- EC - 20:30 Μπόσνα - Μπότεβγκραντ, Novasports Start
- EC - 21:00 Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης, Novasports 4
- EL - 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime