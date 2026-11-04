Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ρεάλ - Παναθηναϊκός AKTOR, Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης και Μαρία Σάκκαρη - iefimerida.gr

Πλούσιο το μπασκετικό μενού στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/11) με τον Παναθηναϊκό AKTOR να φιλοξενείται από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πολύ μεγάλα παιχνίδια περιλαμβάνει το αποψινό μενού, με τη 10η αγωνιστική της EuroLeague να ξεκινάει με ένα μεγάλο ντέρμπι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης τρέχει με… 100 στα τελευταία της παιχνίδια, αλλά θα στερηθεί των υπηρεσιών των Μαλεντόν και Καμπάτσο, υποδεχόμενη τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό AKTOR που μετράει ρεκόρ 7-2.

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Οι «πράσινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τον Άρη και να συνεχίσουν την πολύ καλή τους πορεία στη EuroLeague. Τζάμπολ στις 21:45 και μετάδοση από το Novasports Prime.

Λίγη ώρα νωρίτερα, στις 21:00 στο Βελιγράδι, η Χάποελ Ιερουσαλήμ θα φιλοξενήσει σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι τον Άρη. Οι δύο ομάδες είναι αήττητες με πέντε νίκες στο Group A του EuroCup, σε ένα ματς που μεταδίδεται από το Novasports 4.

Εκτός έδρας αποστολή στο BCL για την ΑΕΚ, απέναντι στη Φάλκο στις 19:00 (Magenta Sport 4), ενώ νωρίς το πρωί, περίπου στις 12:30 η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη Μάγια Τζόιντ για τη φάση των «16» στο τουρνουά του Χονγκ Κονγκ.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/11)