Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα προκριματικά του Champions League και την Εθνική στο EuroVolley - iefimerida.gr

Τρία εισιτήρια για την είσοδο στη League Phase του Champions League θα αποφασιστούν σήμερα, ενώ η Εθνική Ελλάδας δίνει μεγάλη μάχη στο EuroVolley.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα (25/9) έχει φουλ δράση από τα προκριματικά του UEFA Champions League, εκεί όπου έξι ομάδες θα διεκδικήσουν μια θέση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

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Παράλληλα, η Εθνική Ελλάδας γυναικών δίνει έναν κρίσιμο αγώνα στο EuroVolley, κόντρα στην αδύναμη Αυστρία, με στόχο τη νίκη που θα της αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Αθλητικές μεταδόσεις: Με φόντο τη League Phase

Σαμπάχ και Χάποελ Μπερ Σεβά βρίσκονται μπροστά σε μία ιστορική βραδιά, διεκδικώντας την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Η Σαμπάχ καλείται να ανατρέψει το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα (2-1) και να εκμεταλλευτεί την έδρα της, ενώ η Χάποελ Μπερ Σεβά θέλει να υπερασπιστεί αυτό το προβάδισμά της και να κλειδώσει μια μεγάλη πρόκριση.

Στα υπόλοιπα ζευγάρια, Σέλτικ και Μπόντο Γκλιμτ βρίσκονται με το 1,5 πόδι στη League Phase χάρη στις νίκες 3-0 κόντρα στη Λίντστερ και 3-1 κόντρα στη Ναϊμέγκεν αντίστοιχα. Οι σημερινές αναμετρήσεις μοιάζουν περισσότερο με τυπικές διαδικασίες, μιας και το προβάδισμα είναι πολύ μεγάλο.

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Στο ΕuroVolley, η Ελλάδα έχει μέχρι στιγμής δύο νίκες με μια ήττα, ρεκόρ που την τοποθετεί στην τρίτη θέση του ομίλου της. Σήμερα (25/08 17:00) αντιμετωπίζει την Αυστρία, η οποία ακόμα αγνοεί τη νίκη στο τουρνουά και μοιάζει να μην είναι υπολογίσιμος αντίπαλος, εάν οι παίκτριες του Απόστολου Οικονόμου παρουσιαστούν σοβαρές, όπως έχουν κάνει μέχρι στιγμής.

17:00 Ελλάδα – Αυστρία ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

19:45 Σαμπάχ - Χάποελ Μπερ Σεβά COSMOTE SPORT 4 HD

22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ - ΛιντςAction 24

22:00 Βαλένθια – Μπέτις COSMOTE SPORT 7 HDLaLiga EA Sports 2026-27

22:00 Λίντσερ – Σέλτικ COSMOTE SPORT 3 HD

22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Ναϊμέγκεν COSMOTE SPORT 2 HD