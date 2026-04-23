Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον τελικό «στέψης» Παναθηναϊκού-ΖΑΟΝ στο βόλεϊ γυναικών - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΖΑΟΝ και θέλει μια ακόμα νίκη για να στεφτεί πρωταθλητής Ελλάδος στο βόλεϊ Γυναικών.

Το σημερινό μενού των αθλητικών μεταδόσεων έχει δράση σε όλη την Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να σηκώσει κούπα.



Αθλητικές μεταδόσεις: Για τον τίτλο ο Παναθηναϊκός, για την πρόκριση η ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΖΑΟΝ στον τρίτο τελικό της Α1 Βόλεϊ Γυναικών, έχοντας κάνει το 2-0 εύκολα και τώρα επιστρέφει στην έδρα του για τη στέψη. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΡΤ 2 στις 19:00.

Ο ΠΑΟΚ, έχοντας χάσει το πρώτο παιχνίδι από την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Handball Premier League, ψάχνει την ισοφάριση στη σειρά. Από την άλλη, η Ένωση θέλει να επαναλάβει την καλή εμφάνιση του πρώτου ματς και να πάρει την πρόκριση.

Στην Ισπανία, οι τρεις μονομαχίες για τη La Liga συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον, με τη Λεβάντε να φιλοξενεί τη Σεβίλλη, ενώ η Ράγιο Βαγιεκάνο υποδέχεται την Εσπανιόλ. Στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας η Βιγιαρεάλ δίνει μάχη με την Οβιέδο. Στη Γερμανία για το Κύπελλο, Στουτγκάρδη και Φράιμπουργκ δίνουν μάχη για μια θέση στον τελικό.



Οι μεταδόσεις της ημέρας

17.00 - ΠΑΟΚ VS ΑΕΚ - Handball Premier League - ΕΡΤ2

18.00 - WTA 1000 - Τένις - Novasports 6

19.00 - Παναθηναϊκός vs ΖΑΟΝ - Α1 Γυναικών Volley League- ΕΡΤ2

20.00 - Λεβάντε vs Σεβίλλη - La Liga -Novasports 1

21.00 -Ράγιο Βαγιεκάνο vs Εσπανιόλ - La Liga - Novasports 2

21.45 - Στουτγκάρδη vs Φράιμπουργκ - Κύπελλο Γερμανίας - ΕΡΤ2

22.00 - Οβιέδο VS Βιγιαρεάλ - La Liga - Novasports Prime

22.00 - PSV Αϊντχόφεν vs Τσβόλε - Eredivisie - Novasports Start

22.00 - Σάλφορντ vs Μπρόμλεϊ - Sky Bet League Two - Cosmote Sport 7

22.15 - Κάζα Πία vsΜπράγκα - Liga Portugal - Cosmote Sport 3