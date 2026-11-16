Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα - Σερβία και την προσπάθεια πρόκρισης της Εθνικής Ελπίδων στο Euro Κ21

Ο αγώνας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Σερβία για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του Nations League ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (16/11).

Με... γαλανόλευκο άρωμα είναι οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (16/11), καθώς η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Σερβία την έκτη και τελευταία αγωνιστική του Nations League, ενώ την δική της «μάχη» με φόντο την πρόκριση στο Euro Κ21 δίνει και η Εθνική Ελπίδων, με αντίπαλο την Ισλανδία.

Την αρχή κάνει η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη, η οποία υποδέχεται την Ισλανδία στην Λεωφόρο. Μετά από το 1-1 του πρώτου αγώνα, η Κ21 της «γαλανόλευκης» χρειάζεται μία νίκη, προκειμένου να προκριθεί στην τελική φάση του Euro K21. Σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Περίπου τρεις ώρες μετά και, συγκεκριμένα, στις 21:45, η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Σερβία στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό και θέλει μόνο νίκη, η οποία, όμως, μπορεί να μην αποδειχθεί αρκετή, αν η Γερμανία νικήσει την Ολλανδία. Τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime και το Alpha.

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (16/11)