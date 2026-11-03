Αθλητικές μεταδόσεις: Ποιο κανάλι δείχνει τη «μάχη» του ΠΑΟΚ με τη Ρόμα στο Eurocup και όλα τα μεγάλα ματς του Champions League - iefimerida.gr

Από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει η ευρωπαϊκή «μάχη» του ΠΑΟΚ με τη Ρόμα για το Eurocup και τα ματς του Champions League.

Στις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (3/11) υπάρχουν πολλά και σημαντικά παιχνίδια, αλλά, εκείνο που ξεχωρίζει αν μη τι άλλο είναι αυτό του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τη Ρόμα για το Eurocup με τον «δικέφαλο του Βορρά» να θέλει να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις του στην Ευρώπη.

Τώρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο και πιο συγκεκριμένα τη League Phase του Champions League τα βλέμματα όλων τραβάει η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Άστον Βίλα με τους ποδοσφαιριστές του Χάνσι Φλικ να «διψάνε» για τη νίκη, μετά την ήττα τους στα ευρωπαϊκά «σαλόνια» από την Παρί Σεν Ζερμέν. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε από την πλευρά της αντιμετωπίζει εκτός έδρας την αξιόμαχη και πάντα επιθετική Βιγιαρεάλ.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Το πρόγραμμα της Τρίτης (3/11)

19:45 Γαλατασαράι-Στουτγκάρδη, Magenta Sport 3

19:45 Σαχτάρ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Magenta Sport 2

20:00 ΠΑΟΚ- Ρόμα, Novasports Prime

22:00 Βιγιαρεάλ-Παρί Σεν Ζερμέν, Magenta Sport 5

22:00 Μπαρτσελόνα-Άστον Βίλα, Magenta Sport 4

22:00 ΛΑΣΚ-Σλόβαν Μπρατισλάβας, Magenta Sport 9

22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Λιλ, Magenta Sport 8

22:00 Φέγενορντ-Ίντερ, Magenta Sport 7

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ρόμα, Magenta Sport 3

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου, Magenta Sport 2