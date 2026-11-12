Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Ντουμπάι και Εθνική Ελπίδων

Πλούσιο το μενού σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, για τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11).

Τόσο οι φίλοι του ποδοσφαίρου, όσο και του μπάσκετ έχουν αρκετές επιλογές στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, με τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελπίδων να ξεχωρίζουν.

Παίρνοντας τα πράγματα με τη σειρά, η Εθνική Ελπίδων έχει μια αποστολή στο Ρέικιαβικ, αντιμετωπίζοντας την Ισλανδία (15:00, ΕΡΤ2 Σπορ). Οι διεθνείς είναι έτοιμοι για τα δύο σπουδαία παιχνίδια, έχοντας την πρώτη αναμέτρηση των playoffs στα προκριματικά του EURO U21 στο… κρύο της Ισλανδίας.

Ενώ φυσικά το πρόγραμμα του Nations League ξεκινάει από νωρίς, η EuroLeague δε σταματάει, με την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα και έχει μια δύσκολη αποστολή απέναντι στην Ντουμπάι.

Σε ένα παιχνίδι που δε θα αγωνιστεί ο Τόμας Γουόκαπ, που έμεινε εκτός αποστολής για την ομάδα των ΗΑΕ, αλλά οι Πειραιώτες πρέπει να κερδίσουν για να παραμείνουν στα υψηλά πατώματα. Τζάμπολ στις 21:15 και μετάδοση από το Novasports Prime.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας