Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το φιλικό ΠΑΟΚ - Παρτίζαν, Basket League και Nations League

Το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν και οι αγώνες σε Basket League και Nations League ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (14/11).
Μπορεί τα πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο να έχουν «παύση» λόγω εθνικών ομάδων, ωστόσο οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (14/11) παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τις «μάχες» σε Basket League και Nations League να δεσπόζουν.
Φυσικά, υπάρχει και το... ασπρόμαυρο φιλικό ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παρτίζαν που ξεχωρίζει. Με τον αγώνα να ξεκινάει στις 16:45 και να καλύπτεται τηλεοπτικά από το OPEN.
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (14/11)
- 14.45: Πανσερραϊκός - Αναγέννηση Καρδίτσας - ΕΡΤ SPORTS 2
- 16.00: Κόσοβο - Ισραήλ - Novasports 1
- 16.45: ΠΑΟΚ - Παρτίζαν - OPEN
- 17.30: Καρδίτσα - ΠΑΟΚ - ΣΚΑΙ
- 19.00: Νορβηγία - Ουαλία - Novasports Prime
- 19.00: Γεωργία - Ουγγαρία - Novasports 2
- 21.15: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός - ΕΡΤ SPORTS 2
- 21.45: Πορτογαλία - Δανία - Novasports Prime
- 21.45: Βόρεια Ιρλανδία - Ουκρανία - Novasports Start
- 21.45: Αυστρία - Ιρλανδία - Novasports 4
- 21.45: Ρουμανία - Πολωνία - Novasports 3
- 21.45: Σουηδία - Βοσνία Ερζεγοβίνη - Novasports 2
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