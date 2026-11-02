Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ατρόμητος - Βόλος, Καλαμάτα - Ηρακλής και τη δράση στη Super League 2 - iefimerida.gr

«Πλούσια» ποδοσφαιρική δράση στις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (1/11), με δύο παιχνίδια της Super League να ρίχνουν την... αυλαία της 9ης αγωνιστικής.

Μπορεί να είναι Δευτέρα, όμως η ποδοσφαιρική δράση δεν σταματάει! Δύο αναμετρήσεις στη Super League «ρίχνουν» την αυλαία της 9ης αγωνιστικής. Την αρχή κάνει ο Ατρόμητος, που υποδέχεται στο Περιστέρι τον Βόλο στις 18:00, σε παιχνίδι που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Η συνέχεια στις 19:30, με την Καλαμάτα να υποδέχεται τον Ηρακλή στη Νίκαια, σε μια «μάχη» μεταξύ των «νεοφώτιστων» που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Στις 22:15, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη υποδέχεται την Αλβέρκα, σε αναμέτρηση που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 2.

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