 Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ατρόμητος - Βόλος, Καλαμάτα - Ηρακλής και τη δράση στη Super League 2 - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ατρόμητος - Βόλος, Καλαμάτα - Ηρακλής και τη δράση στη Super League 2

Οι παίκτες της Καλαμάτας πανηγυρίζουν
Οι παίκτες της Καλαμάτας πανηγυρίζουν / INTIME SPORTS / ΚΟΤΣΙΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

«Πλούσια» ποδοσφαιρική δράση στις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (1/11), με δύο παιχνίδια της Super League να ρίχνουν την... αυλαία της 9ης αγωνιστικής.

Μπορεί να είναι Δευτέρα, όμως η ποδοσφαιρική δράση δεν σταματάει! Δύο αναμετρήσεις στη Super League «ρίχνουν» την αυλαία της 9ης αγωνιστικής. Την αρχή κάνει ο Ατρόμητος, που υποδέχεται στο Περιστέρι τον Βόλο στις 18:00, σε παιχνίδι που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Η συνέχεια στις 19:30, με την Καλαμάτα να υποδέχεται τον Ηρακλή στη Νίκαια, σε μια «μάχη» μεταξύ των «νεοφώτιστων» που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Στις 22:15, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη υποδέχεται την Αλβέρκα, σε αναμέτρηση που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 2.

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (2/11)

  • 14:45 – Ζάκυνθος - ΠΑΣ Πύργος | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
  • 16:00 – ATP Masters 1000, Παρίσι | Magenta Sport 7
  • 17:00 – Πετκίμ - Αναντολού Εφές | Magenta Sport 4
  • 17:00 – ΟΦ Νέας Ιωνίας - ΠΑΟΚ | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
  • 18:00 – Ατρόμητος - Βόλος | Novasports Prime
  • 19:30 – Καλαμάτα - Ηρακλής | Novasports 2HD
  • 19:30 – Σασουόλο - Φιορεντίνα | Magenta Sport 3
  • 20:00 – Παπάγου - Πανιώνιος | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
  • 20:30 – ATP Masters 1000, Παρίσι | Magenta Sport 6
  • 21:45 – Αταλάντα - Πάρμα | Magenta Sport 1
  • 22:00 – Νιούκαστλ - Έβερτον | Novasports Premier League
  • 22:00 – Ντεπορτίβο Λα Κορούνια - Οσασούνα | Magenta Sport 3 League
  • 22:15 – Μπενφίκα - Αλβέρκα | Magenta Sport 2
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ αθλητικές μεταδόσεις Super League Καλαμάτα βόλος Ηρακλής Ατρόμητος Ποδόσφαιρο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ