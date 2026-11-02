Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ατρόμητος - Βόλος, Καλαμάτα - Ηρακλής και τη δράση στη Super League 2 - iefimerida.gr

«Πλούσια» ποδοσφαιρική δράση στις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (1/11), με δύο παιχνίδια της Super League να ρίχνουν την... αυλαία της 9ης αγωνιστικής.
Μπορεί να είναι Δευτέρα, όμως η ποδοσφαιρική δράση δεν σταματάει! Δύο αναμετρήσεις στη Super League «ρίχνουν» την αυλαία της 9ης αγωνιστικής. Την αρχή κάνει ο Ατρόμητος, που υποδέχεται στο Περιστέρι τον Βόλο στις 18:00, σε παιχνίδι που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Η συνέχεια στις 19:30, με την Καλαμάτα να υποδέχεται τον Ηρακλή στη Νίκαια, σε μια «μάχη» μεταξύ των «νεοφώτιστων» που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 2.
Στις 22:15, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη υποδέχεται την Αλβέρκα, σε αναμέτρηση που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 2.
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (2/11)
- 14:45 – Ζάκυνθος - ΠΑΣ Πύργος | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 16:00 – ATP Masters 1000, Παρίσι | Magenta Sport 7
- 17:00 – Πετκίμ - Αναντολού Εφές | Magenta Sport 4
- 17:00 – ΟΦ Νέας Ιωνίας - ΠΑΟΚ | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 18:00 – Ατρόμητος - Βόλος | Novasports Prime
- 19:30 – Καλαμάτα - Ηρακλής | Novasports 2HD
- 19:30 – Σασουόλο - Φιορεντίνα | Magenta Sport 3
- 20:00 – Παπάγου - Πανιώνιος | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 20:30 – ATP Masters 1000, Παρίσι | Magenta Sport 6
- 21:45 – Αταλάντα - Πάρμα | Magenta Sport 1
- 22:00 – Νιούκαστλ - Έβερτον | Novasports Premier League
- 22:00 – Ντεπορτίβο Λα Κορούνια - Οσασούνα | Magenta Sport 3 League
- 22:15 – Μπενφίκα - Αλβέρκα | Magenta Sport 2
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