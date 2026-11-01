Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR, Ολυμπιακός - Περιστέρι και Super League 2 - iefimerida.gr

Το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Άρη με τον Παναθηναϊκό AKTOR δεσπόζει στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Το μενού των αθλητικών μεταδόσεων και αυτήν την Κυριακή είναι πλούσιο, αλλά τα βλέμματα πέφτουν στην Basket League. Ο λόγος είναι το μεγάλο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής στη Θεσσαλονίκη.

Ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR σε ένα μεγάλο παιχνίδι που οι φίλοι των γηπεδούχων θα κατακλύσουν για ακόμα μια φορά το Παλέ. Ο Άρης μετράει ρεκόρ 3-1, αλλά μετά την ήττα από την Καρδίτσα πηγαίνει στον… αυτόματο, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR παραμένει μεν αήττητος αλλά κουβαλάει το -2 από πέρσι.

Τζάμπολ στη Θεσσαλονίκη στις 17:00 και μετάδοση από ΣΚΑΪ και Σπορ FM TV2. Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στη Sunel Arena το Περιστέρι. Οι Πειραιώτες έχουν μεν πολλά προβλήματα τραυματισμών αλλά συνεχίζουν να κερδίζουν και απέναντί τους θα βρουν μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα.

Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με το τζάμπολ στις 13:00 και μετάδοση από το Σπορ FM TV1.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας