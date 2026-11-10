Μετά τον Φέργκιουσον το χάος: Πόσο αντέχουν οι προπονητές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ποιος μετράει τους περισσότερους τίτλους - iefimerida.gr

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να χωρίσει τους δρόμους της με τον Μάικλ Κάρικ και συνεχίζει να αλλάζει προπονητές σαν τα… πουκάμισα.

Μετά από μία τρομερά επιτυχημένη πορεία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δε λέει να ορθοποδήσει. Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League και το τέλος του Μάικλ Κάρικ αναμένεται να αποφασιστεί την Τετάρτη.

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Πρώτα ως υπηρεσιακός, πλέον ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ούτε ο Κάρικ κατάφερε να γίνει αυτός που θα πάρει τη σκυτάλη από τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Ο θρυλικός Σκωτσέζος άφησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2013 και έκτοτε ο σύλλογος έχει πάρει την… κάτω βόλτα.

Ο Κάρικ ήταν ο 11ος προπονητής του συλλόγου μετά τον Φέργκιουσον και πηγαίνουμε ολοταχώς για τον 12ο. Ενώ η Γιουνάιτεντ είχε 11 προπονητές από το 1937 μέχρι το 2013, με τον Φέργκιουσον να μετράει 26 σεζόν.

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Ποιος ήταν όμως ο πιο επιτυχημένος από άποψη τίτλων; Οι τρεις του Ζοσέ Μουρίνιο, μαζί με το Europa League της σεζόν 2016-17 ήταν οι περισσότεροι, ενώ ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ κάθισε 1.068 ημέρες, περισσότερες από κάθε άλλον στη μετά Φέργκιουσον εποχή.

Οι προπονητές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον