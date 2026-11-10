Μετά τον Φέργκιουσον το χάος: Πόσο αντέχουν οι προπονητές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ποιος μετράει τους περισσότερους τίτλους - iefimerida.gr

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να χωρίσει τους δρόμους της με τον Μάικλ Κάρικ και συνεχίζει να αλλάζει προπονητές σαν τα… πουκάμισα.
Μετά από μία τρομερά επιτυχημένη πορεία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δε λέει να ορθοποδήσει. Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League και το τέλος του Μάικλ Κάρικ αναμένεται να αποφασιστεί την Τετάρτη.
Πρώτα ως υπηρεσιακός, πλέον ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ούτε ο Κάρικ κατάφερε να γίνει αυτός που θα πάρει τη σκυτάλη από τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.
Ο θρυλικός Σκωτσέζος άφησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2013 και έκτοτε ο σύλλογος έχει πάρει την… κάτω βόλτα.
Ο Κάρικ ήταν ο 11ος προπονητής του συλλόγου μετά τον Φέργκιουσον και πηγαίνουμε ολοταχώς για τον 12ο. Ενώ η Γιουνάιτεντ είχε 11 προπονητές από το 1937 μέχρι το 2013, με τον Φέργκιουσον να μετράει 26 σεζόν.
Ποιος ήταν όμως ο πιο επιτυχημένος από άποψη τίτλων; Οι τρεις του Ζοσέ Μουρίνιο, μαζί με το Europa League της σεζόν 2016-17 ήταν οι περισσότεροι, ενώ ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ κάθισε 1.068 ημέρες, περισσότερες από κάθε άλλον στη μετά Φέργκιουσον εποχή.
Οι προπονητές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον
- Ντέιβιντ Μόγιες: 51 παιχνίδια / 1 τίτλος (Σούπερ Καπ 2013/14)
- Ράιαν Γκιγκς: 4 παιχνίδια
- Λουίς Φαν Χαλ: 103 παιχνίδια / 1 τίτλος (FA Cup 2015/16)
- Ζοσέ Μουρίνιο: 144 παιχνίδια / 3 τίτλοι (Europa League 2016/17, Λιγκ Καπ 2016/17, Σούπερ Καπ 2016/17)
- Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ: 168 παιχνίδια
- Μάικλ Κάρικ: 35 παιχνίδια (δύο θητείες)
- Ραλφ Ράγκνικ: 29 παιχνίδια
- Έρικ Τεν Χαγκ: 128 παιχνίδια / 2 τίτλοι (FA Cup 2023/24, Λιγκ Καπ 2022/23)
- Ρουντ Φαν Νίστερλοϊ: 4 παιχνίδια
- Ρούμπεν Αμορίμ: 63 παιχνίδια
- Ντάρεν Φλέτσερ: 2 παιχνίδια