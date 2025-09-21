Μεντιλίμπαρ: «Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει και τους τρεις βαθμούς» - iefimerida.gr

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ισοπαλία στη Λεωφόρο, τόνισε﻿ πως η ομάδα του αν ήταν πιο αποτελεσματική, θα μπορούσε να έχει πάρει και τους τρεις βαθμούς.

Ο Ολυμπιακός είπε την «τελευταία λέξη» στο 90+2' με τον Ελ Κααμπί να γράφει το 1-1 και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός μοιράστηκε τους βαθμούς με τους «ερυθρόλευκους».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη λήξη της αναμέτρησης, εξέφρασε τις σκέψεις του για το αν έκανε λάθος στον αρχικό σχεδιασμό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το πώς έζησε το παιχνίδι: «Πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι γεμάτο ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Το γκολ που δεχθήκαμε ήταν λάθος δικό μας, μετά ο αντίπαλος έκανε ένα λάθος και το εκμεταλλευτήκαμε εμείς με τον Αγιούμπ. Ήρθε το γκολ, νομίζω ότι είχαμε πολλές ευκαιρίες προς το τέλος του παιχνιδιού για να πετύχουμε κι άλλο. Όμως επειδή το γκολ μάς ήρθε στα τελευταία λεπτά του αγώνα, τουλάχιστον είμαστε ευχαριστημένοι, παρότι πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει και τους τρεις βαθμούς».

Για το ότι ήταν εκνευρισμένος: «Μέχρι και τη φάση του γκολ που δεχτήκαμε ήμουν αρκετά ήρεμος. Στη συνέχεια όμως, καταρχήν για το πώς μπήκε το γκολ, αλλά και για το πόσες ευκαιρίες χάσαμε που θα μπορούσαμε να έχουμε δημιουργήσει πολύ περισσότερο κίνδυνο, κυρίως από τα άκρα και δεν το κάναμε, ήταν κάτι που με εκνεύρισε και με έκανε να σκέφτομαι πως πραγματικά αν ήμασταν περισσότερο αποτελεσματικοί, θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει και τους τρεις βαθμούς».

﻿Για το αν οι αλλαγές του άλλαξαν και την εικόνα του Ολυμπιακού: «Γι’ αυτό υπάρχουν οι αλλαγές και πάντα οι παίκτες που μπαίνουν ως αλλαγή είναι πιο φρέσκοι, πιο ξεκούραστοι. Όμως το παιχνίδι προχωράει, η ομάδα κουράζεται κι ο αντίπαλος κουράζεται κι αυτός που μπαίνει πιο φρέσκος έχει περισσότερες ευκαιρίες να είναι πιο αποδοτικός. Σίγουρα μπήκαν παίκτες οι οποίοι βοήθησαν, κι αυτό με κάνει να σκέφτομαι μήπως έκανα λάθος στον αρχικό σχεδιασμό. Η αλήθεια είναι όμως, πως αν είχαν μπει από την αρχή μπορεί να μην είχαν καταφέρει, αυτό που κατάφεραν στο τέλος».