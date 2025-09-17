Μεντιλίμπαρ: «Πάρα πολύ καλή η άμυνα του αντιπάλου, δεν μας άφησαν να τους απειλήσουμε καθόλου» - iefimerida.gr

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού απέναντι στην Πάφο, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στην πολύ καλή άμυνα της αντιπάλου του.

Το πρώτο παιχνίδι στη League Phase του Champions League για τον Ολυμπιακό δεν είχε νίκη, αλλά ισοπαλία με 0-0, κόντρα στην Πάφο η οποία από το 26' και μετά, έπαιζε με δέκα παίκτες.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των ερυθρολεύκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τόνισε στις δηλώσεις του πως η Πάφος είναι μία ομάδα που ξέρει να αγωνίζεται καλά.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

Για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα: «Ήταν πάρα πολύ καλή η άμυνα του αντιπάλου. Δεν μας επέτρεψαν ξεκάθαρο σουτ. Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες. Με αυτόν τον τρόπο δεν μας άφησαν να τους απειλήσουμε καθόλου».

Για το αν το γεγονός ότι η Πάφος έμεινε με δέκα παίκτες δυσκόλεψε τα πράγματα για τον Ολυμπιακό καθώς κλείστηκε στην άμυνά της: «Αυτό συμβαίνει πολλές φορές στο ποδόσφαιρο. Όταν είσαι με 11 έχεις την επιθυμία να βγεις μπροστά. Αλλιώς με δέκα έχεις το νου σου στην άμυνα. Η Πάφος είναι μια ομάδα που ξέρει να αγωνίζεται καλά, είναι μια έμπειρη ομάδα».

Για το αν αυτοί οι δύο χαμένοι βαθμοί θα λείψουν από τον Ολυμπιακό στη συνέχεια: «Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που παίζουμε στο Champions League. Πρέπει να σκεφτόμαστε ένα ένα τα παιχνίδια. Τώρα κοιτάμε τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα πόσους βαθμούς χρειάζεται μια ομάδα για να συνεχίσει».