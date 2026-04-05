Μεντιλίμπαρ: Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, να αντιδράσουμε στα επόμενα ματς - iefimerida.gr

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ αναφέρθηκε στο γρήγορο γκολ της Ένωσης και στο ότι ο Ολυμπιακός δεν βρήκε λύσεις.

Ωστόσο, ο Ισπανός τεχνικός υποστήριξε ότι τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη, υπογραμμίζοντας ότι απομένουν πέντε παιχνίδια και υπάρχει χρόνος για αντίδραση. Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι η μάχη του τίτλου παραμένει ανοιχτή.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μεντιλίμπαρ:

«Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εμάς. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στο τέλος είχαμε την ευκαιρία για γκολ ισοφάρισης, αλλά δεν τα καταφέραμε. Το γκολ νωρίς δεν μας έκανε να εμφανίσουμε τον χαρακτήρα μας στο ματς και μετά από αυτό ο αντίπαλος έκανε το παιχνίδι του.

Γενικότερα όταν δεχόμαστε γκολ νωρίς δείχνει ότι δεν μπαίνουμε συγκεντρωμένοι στο ματς. Όταν ο αντίπαλος σκοράρει νωρίς δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Μετά ο αντίπαλος κάνει το δικό του παιχνίδι. Η ΑΕΚ μας πίεσε στο δικό μας μισό.

Έχουμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να αντιδράσουμε στα επόμενα ματς. Υπάρχουν πέντε παιχνίδια, έχουμε την ευκαιρία. Μπορούμε να αντιδράσουμε, να κόψουμε βαθμούς από τον αντίπαλο. Η ΑΕΚ είναι πέντε βαθμούς μπροστά, αλλά δεν έχει τελειώσει κάτι. Πιστεύουμε ότι ούτε η ίδια η ΑΕΚ θεωρεί πως έχει τελειώσει το πρωτάθλημα».

